До отдельных населённых пунктов Мурманской области перепись населения доберётся только в апреле 2021 года

1 октября стартовала перепись на труднодоступных и отдалённых территориях России. Всего с октября 2020 года по апрель 2021 года переписью будет охвачено ориентировочно 450 тысяч человек на территории 22 регионов России или более 81 процента жителей отдалённых и труднодоступных районов страны.

Перепись остальной части населения труднодоступных территорий пройдёт в мае–июне 2021 года.

Как сообщает Мурманскстат, отдельные населённые пункты четырёх муниципальных районов Мурманской области также вошли в перечень труднодоступных территорий. Сроки проведения переписи в них согласованы с органами местного самоуправления. В общеустановленные сроки – в апреле 2021 года переписчики начнут опрос жителей населённых пунктов Корабельное, Лумбовка, Маяк-Городецкий, Мыс-Чёрный, святой Нос, Терско-Орловский маяк (ЗАТО г. Островной). А вот жители ряда населённых пунктов Печенгского, Ловозерского и Терского районов пополнят своими ответами всероссийский банк данных на два месяца позже – в июне 2021 года, когда погодные условия являются наиболее благоприятными. В этот период опросят жителей населённых пунктов Вайда-Губа и Цыпнаволок (Печенгский район), сёл Каневка, Краснощелье и Сосновка (Ловозерский район), населённого пункта Маяк Никодимский, сёл Варзуга, Кашкаранцы, Кузомень, Пялица, Тетрино, Чаваньга, Чапома (Терский район).

Перепись – это единственный способ собрать уникальную информацию о жителях России, которой нет в административных базах. Особенно важно получить данные о малочисленных народах.

Перепись позволяет сохранить информацию об этнокультурном многообразии страны. Всего на отдалённых и труднодоступных территориях 26-ти субъектов России проживает более полумиллиона человек. И если о численности жителей удалённых поселений, улусов, аулов можно судить хотя бы по документам (регистрация, заключение актов гражданского состояния и т.д.), то более точную картину образовательного, национального, семейного состава и условий проживания может дать только перепись населения. Собранная информация позволит отследить выполнение государственных программ по поддержке малочисленных народов, планировать завоз продуктов и медикаментов, развитие транспортных сообщений и телекоммуникационной инфраструктуры.