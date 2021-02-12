До православной Пасхи ещё далеко, а куриные яйца подорожали

В магазинах Мурманской области со 2 по 8 февраля текущего года подорожали куриные яйца (на 2,0%), яблоки (на 2,0), картофель (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен зафиксировано на белокочанную капусту (на 1,6%), пшеничную муку (на 1,2), подсолнечное масло (на 0,9), морковь (на 0,7), охлаждённые и мороженые куры (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.