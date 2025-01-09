До старта домашней серии матчей ХК «Арктика» осталось всего несколько часов

Хоккейный клуб «Арктика» готовится к домашней серии игр. 9 и 10 января в 19.00 в рамках первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги любителей хоккея приглашают на трибуны Ледового дворца спорта.

Сегодня в 19 часов состоятся встречи с командой из Калуги. Напомним, в декабре заполярные хоккеисты дважды встречались с соперниками. Первая игра закончилась победой «Арктики», вторая – поражением от МХК «Калуга».

Как сообщает vk.com/arktika, за час до начала игр в фойе Ледового дворца будут организованы предматчевые шоу. Для болельщиков, пришедших на эти матчи в любых карнавальных костюмах и в новогодних колпаках - вход свободный.

А 15 и 16 января наша дружина принимает на своём поле ХК «Брянск» (г.Брянск).

Фото: https://vk.com/arktika_nmhl?z=photo-205997584_457270366%2Fwall-205997584_35810