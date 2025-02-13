До свадьбы подарки на День влюбленных дороже

Бюджеты на подарки мужьям ко Дню святого Валентина за год выросли, на подарки жёнам — нет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

9% россиян намерены сделать подарок на День святого Валентина своей супруге или супругу, 4% — любимому человеку, а по 1% — детям, родным, друзьям и родителям. Большинство же участников опроса сообщили, что не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля (80%).

Какую же сумму готовы потратить респонденты на подарки?

Мужской бюджет оказался больше женского: подарок парня девушке в среднем обойдётся в 5000 рублей, девушки — парню — в 3500 рублей; презент от мужа для жены — в 4500 рублей, от жены для мужа — в 3700 рублей.

В Москве ожидаются самые дорогие подарки: для девушки — в среднем 5700 рублей, для жены — 5000 рублей, для мужа — 4000 рублей, а для парня — 3500 рублей. Санкт-Петербург занимает второе место по величине расходов: здесь на любимую потратят 4300 рублей, на жену — 4400 рублей, на мужа — 3500 рублей, на парня — 3000 рублей.

В целом, по сравнению с прошлым годом, на подарки парням, девушкам, мужьям стали тратить больше средств, и только средний бюджет на подарки женам не изменился.

Время проведения опроса: 2—10 февраля 2025 года.