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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.21 21:00

До свидания, Праздник Севера!

В мурманской «Долине Уюта» спущены флаги и погашен огонь Полярной Олимпиады. Финальным аккордом 86-го международного Праздника Севера по традиции стал массовый лыжный марафон классическим стилем на дистанциях 50 км и 25 км. Сегодня за чемпионский титул боролись более 300 спортсменов из России. По итогам двух дней лыжных гонок на главной сцене спорткомплекса чествовали абсолютных чемпионов.

В торжественной церемонии награждения и закрытия Праздника Севера приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев.

«Мы сегодня закрываем 86-й Праздник Севера. Зарядившись новой энергией и бодростью, передаем эстафету следующей, 87-й Полярной Олимпиаде. Отрадно, что в главном марафоне страны, который два дня проходил в Мурманске, приняли участие 1500 российских и зарубежных спортсменов. И это настоящая победа! Огромная благодарность всем участникам и организаторам Праздника. Он получился по-настоящему спортивным», – приветствуя участников торжества, сказал глава области.

Александр Моисеев отметил важность сохранения традиций Полярной Олимпиады, которая на протяжении многих лет объединяет профессиональных спортсменов и любителей спорта разных возрастов и профессий.

Абсолютным чемпионом Праздника Севера 2021 года среди мужчин стал наш земляк, мурманчанин Алексей Лупандин, звание абсолютной чемпионки завоевала Екатерина Бурянина из Мончегорска. Губернатор Андрей Чибис поздравил северян с отличным результатом в лыжных гонках и вручил спортсменам-победителям кубки Полярной Олимпиады.

Кульминацией спортивного праздника Заполярья стало гашение огня.  Призёр зимних Олимпийских игр Александр Панжинский передал факел, как символ 87-го Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся, бронзовому призеру Олимпиады, чемпиону мира Алексею Петухову.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Праздник Севера – одно из самых массовых спортивных мероприятий за Полярным кругом. В 2021 году, в начале марта, 86-й Праздник Севера открыли Всероссийские соревнования по программе Специальной Олимпиады. Все это время в различных муниципалитетах Мурманской области проходили состязания по конькобежному и горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам и гонкам на оленьих упряжках, хоккею, натурбану и другие. Визитной карточкой Полярной Олимпиады, самым масштабным и зрелищным событием стал 47-й Мурманский лыжный марафон. Спортивные соревнования в регионе в рамках Праздника Севера продлятся до 11 апреля. Всего будет разыграно 370 комплектов медалей.

 

 

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