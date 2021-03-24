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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.21 14:00

До трёх лет - руководитель акционерного общества предстанет перед судом за невыплату заработной платы и иных выплат работникам

Следственным отделом по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации, осуществляющей деятельность в сфере продажи лекарственных препаратов. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пособий и иных выплат, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

По версии следствия, руководитель акционерного общества с сентября 2018 года по октябрь 2019 года не выплатила шести работникам организации заработную плату общей суммой более 885 тысяч рублей. Кроме того, двум потерпевшим ею не осуществлены выплаты в виде пособия по временной нетрудоспособности в общей сумме более 11 тысяч рублей, и одной потерпевшей – компенсации за неиспользованный отпуск в сумме более 27 тысяч рублей.

Благодаря полученным в ходе расследования уголовного дела результатам финансово-экономического исследования хозяйственной деятельности предприятия установлена реальная возможность выплаты заработной платы потерпевшему в установленный законом срок.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, злоумышленница полностью признала вину в инкриминируемом преступлении, пояснив, что денежные средства организации использовались ею для расчётов с контрагентами.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

 

 

 

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