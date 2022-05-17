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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.22 14:00

До завершения Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства остаются две недели. Выбор уже сделали более 37 тысяч северян!

Более 37 тысяч северян уже приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства в Мурманской области. В федеральном проекте участвуют 17 муниципальных образований нашего региона: ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Североморск, Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Мурманск, Верхнетуломский, Кильдинстрой, Междуречье, Мурмаши, Ревда, Кандалакшский район и Печенгский округ.

Жители этих населённых пунктов голосуют за территории или дизайн-проекты общественных пространств, которые были выбраны ранее, для реализации в 2023 году. Всего в списке для голосования 38 объектов. 

В каждом муниципальном образовании, участвующем в масштабном проекте, работают волонтёры, всего более 300 добровольцев.

«Наши волонтёры – это учащиеся школ, профессиональных учебных заведений, студенты вузов, неравнодушные граждане. Каждый из них тратит своё личное время, силы, энергию на то, чтобы рассказать землякам, как важно проявлять гражданскую активность и принимать участие в проектах по формированию комфортной городской среды. Активная молодёжь помогает людям старшего поколения пройти процедуру голосования. Вклад добровольцев в процесс преображения заполярных городов переоценить невозможно», – подчеркнула вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

До завершения Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства остаются две недели. Процесс голосования на федеральной платформе можно пройти тремя способами:

- на странице 51.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

- на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;

- через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, свой выбор уже сделали более 37 тысяч северян. Отдать свой голос за ту или иную территорию, или дизайн-проект можно до 30 мая. Итоги будут подведены с 31 мая по 6 июня.

Проекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в перечень объектов для благоустройства в 2023 году.

Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

 

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