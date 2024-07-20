Государственный фонд «Защитники Отечества» запускает акцию «Семья Защитников Отечества»Инфляция в Мурманской области в июне снизилась
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.07.24 10:30

Добиться синергического эффекта: подписано соглашение о партнёрстве группы компаний «Самолёт» и торгового порта «Лавна» с колледжами Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Министерстве образования и науки Мурманской области состоялось подписание соглашений о партнёрстве в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Свои подписи в документе, закрепляющем намерения о создании и развитии двух образовательных производственных центров, всестороннем сотрудничестве и совместной реализации масштабной программы в Мурманской области в сфере судостроения и строительства, поставили министр образования и науки Диана Кузнецова, министр строительства Алексей Грачиков, управляющий партнёр группы «Самолёт» Александр Прыгунков, заместитель генерального директора по строительству ООО «Морской торговый порт «Лавна» Владимир Маланин и руководители колледжей.

«До конца 2025 года в том числе за счёт индивидуального жилищного строительства мы планируем ввести в эксплуатацию не менее 54 тысяч кв. метров жилья. Также на «ПМЭФ» были заключены соглашения с тремя крупными застройщиками, которые планируют возвести в регионе многоквартирные дома общей площадью еще порядка 450 тысяч кв. метров. Активное развитие сферы жилищного строительства в регионе влечет за собой и высокий спрос на соответствующие кадры. И возможность готовить специалистов в Мурманской области, а не привлекать из других регионов, может не только помочь справится с текущими объёмами строительства, но и, возможно, нарастить темпы в будущем», – отметил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Главным индустриальным партнёром Мурманского образовательного производственно-строительного кластера является группа компаний «Самолёт». Центр будет создан на базе Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота и объединит несколько организаций среднего профессионального образования, а также предприятий реального сектора экономики. Создание строительного кластера даст возможность подготовить специалистов для отрасли, включая дефицитные направления: монтажник каркасно-обшивных конструкций, арматурщик, оператор БПЛА, бетонщик и др. На сегодняшний день потребность в таких кадрах достаточно высока. В 2025-2027 году в рамках программы запланировано обучение 900 человек, не менее 620 выпускников придут работать на предприятия-партнёры. Финансирование для создания центра превысит 150 млн рублей (средства федерального и областного бюджетов, ООО «Самолёт-регион»), это позволит создать новые учебные зоны и приобрести оборудование, включая тяжёлую технику и БПЛА.

«Дефицит кадров в строительной сфере сохраняется. Особенно востребованы квалифицированные рабочие специальности, которым обучают в колледжах. Создание нового образовательного кластера в Мурманске позволит нарастить человеческий капитал и улучшить ситуацию с трудовыми ресурсами в стратегическом для нас регионе, где мы в ближайшее время начнем строительство масштабного жилищного проекта. В итоге экономика области получит дополнительный импульс для развития - появятся новые рабочие места с высокой заработной платой», - отметил управляющий партнёр группы «Самолёт» Александр Прыгунков.

На базе Мурманского индустриального колледжа будет создан образовательно-производственный центр «Судостроение и судоремонт в Арктике». Предприятия-партнёры – ООО «Морской торговый порт «Лавна», центр судоремонта «Звёздочка», АО «Северное производственное объединение «Арктика». За три года в рамках реализации проекта на обучение будет принято 750 человек, 250 – уже в 2025 году. Студенты будут осваивать технологию машиностроения, сварочное производство, сооружение и эксплуатацию газонефтепроводов и газонефтехранилищ, судостроение и ремонт металлических судов, более 82 % выпускников будут гарантировано трудоустроены. На создание центра «Судостроение и судоремонт в Арктике» выделено более 150 млн рублей (средства федерального и областного бюджетов, ООО «МТП «Лавна»), эти средства также будут направлены на развитие материально-технической базы колледжей.

«Подписывая соглашение о партнёрстве в рамках федерального проекта «Профессионалитет», мы ожидаем достижение синергического эффекта: развиваясь вместе с колледжем, рассчитываем получить высококвалифицированных специалистов, способных не уступать зарубежным при работе на высокотехнологичном оборудовании, не имеющем аналогов в России. Одновременно с этим ожидания бизнеса рассчитаны на развитие полученных компетенций и развитие отрасли в целом», - подчеркнул заместитель генерального директора по строительству ООО «МТП «Лавна» Владимир Маланин.

Мурманская область – в числе лидеров по реализации программы «Профессионалитет». В регионе при поддержке губернатора Андрея Чибиса продолжается трансформация системы образования на всех уровнях. Сотрудничество колледжей и крупнейших предприятий позволяет нарастить кадровый потенциал и расширить возможности для самореализации и построения карьеры молодых северян, а комплексная программа развития СПО в рамках плана «На Севере – жить» – создавать комфортные условия для обучения и проживания студентов.

«С 2022 года в федеральный проект «Профессионалитет» вошли более 90% колледжей региона. Итоги сотрудничества образовательных организаций с предприятиями Мурманской области дают результат уже сегодня. Обновление лабораторий и учебных зон, возможность проходить практику у будущего работодателя, развитие системы наставничества – всё это позволяет выпускникам с уверенностью приходить на производство и строить успешную карьеру в родном регионе», – сказала на подписании соглашений министр образования и науки Диана Кузнецова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, приёмная кампания в колледжи региона продолжается: на обучение по программам среднего профессионального образования уже подано около 9 тысяч заявлений, более 2,6 тысячи заявлений – в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто нужен работодателям в 2024 году: опытные мидлы или массовые джуны?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Комментарий к новости:Численность населения Мурманской области на 1 мая 2024 года уменьшилась на 1,1 тысячи северян
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, при каких температурах должен работать человек и что делать, если работодатель не обеспечивает комфорт на работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире12:55Здесь вопросы задаю я (6+)13:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманский регоператор призывает оплатить долг за обращение с ТКО до осени-PRO Валюту (16+)В Мурманской области начались съёмки фильма «Мой Север»-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании льгот для предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика