Добиться синергического эффекта: подписано соглашение о партнёрстве группы компаний «Самолёт» и торгового порта «Лавна» с колледжами Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Министерстве образования и науки Мурманской области состоялось подписание соглашений о партнёрстве в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Свои подписи в документе, закрепляющем намерения о создании и развитии двух образовательных производственных центров, всестороннем сотрудничестве и совместной реализации масштабной программы в Мурманской области в сфере судостроения и строительства, поставили министр образования и науки Диана Кузнецова, министр строительства Алексей Грачиков, управляющий партнёр группы «Самолёт» Александр Прыгунков, заместитель генерального директора по строительству ООО «Морской торговый порт «Лавна» Владимир Маланин и руководители колледжей.

«До конца 2025 года в том числе за счёт индивидуального жилищного строительства мы планируем ввести в эксплуатацию не менее 54 тысяч кв. метров жилья. Также на «ПМЭФ» были заключены соглашения с тремя крупными застройщиками, которые планируют возвести в регионе многоквартирные дома общей площадью еще порядка 450 тысяч кв. метров. Активное развитие сферы жилищного строительства в регионе влечет за собой и высокий спрос на соответствующие кадры. И возможность готовить специалистов в Мурманской области, а не привлекать из других регионов, может не только помочь справится с текущими объёмами строительства, но и, возможно, нарастить темпы в будущем», – отметил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Главным индустриальным партнёром Мурманского образовательного производственно-строительного кластера является группа компаний «Самолёт». Центр будет создан на базе Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота и объединит несколько организаций среднего профессионального образования, а также предприятий реального сектора экономики. Создание строительного кластера даст возможность подготовить специалистов для отрасли, включая дефицитные направления: монтажник каркасно-обшивных конструкций, арматурщик, оператор БПЛА, бетонщик и др. На сегодняшний день потребность в таких кадрах достаточно высока. В 2025-2027 году в рамках программы запланировано обучение 900 человек, не менее 620 выпускников придут работать на предприятия-партнёры. Финансирование для создания центра превысит 150 млн рублей (средства федерального и областного бюджетов, ООО «Самолёт-регион»), это позволит создать новые учебные зоны и приобрести оборудование, включая тяжёлую технику и БПЛА.

«Дефицит кадров в строительной сфере сохраняется. Особенно востребованы квалифицированные рабочие специальности, которым обучают в колледжах. Создание нового образовательного кластера в Мурманске позволит нарастить человеческий капитал и улучшить ситуацию с трудовыми ресурсами в стратегическом для нас регионе, где мы в ближайшее время начнем строительство масштабного жилищного проекта. В итоге экономика области получит дополнительный импульс для развития - появятся новые рабочие места с высокой заработной платой», - отметил управляющий партнёр группы «Самолёт» Александр Прыгунков.

На базе Мурманского индустриального колледжа будет создан образовательно-производственный центр «Судостроение и судоремонт в Арктике». Предприятия-партнёры – ООО «Морской торговый порт «Лавна», центр судоремонта «Звёздочка», АО «Северное производственное объединение «Арктика». За три года в рамках реализации проекта на обучение будет принято 750 человек, 250 – уже в 2025 году. Студенты будут осваивать технологию машиностроения, сварочное производство, сооружение и эксплуатацию газонефтепроводов и газонефтехранилищ, судостроение и ремонт металлических судов, более 82 % выпускников будут гарантировано трудоустроены. На создание центра «Судостроение и судоремонт в Арктике» выделено более 150 млн рублей (средства федерального и областного бюджетов, ООО «МТП «Лавна»), эти средства также будут направлены на развитие материально-технической базы колледжей.

«Подписывая соглашение о партнёрстве в рамках федерального проекта «Профессионалитет», мы ожидаем достижение синергического эффекта: развиваясь вместе с колледжем, рассчитываем получить высококвалифицированных специалистов, способных не уступать зарубежным при работе на высокотехнологичном оборудовании, не имеющем аналогов в России. Одновременно с этим ожидания бизнеса рассчитаны на развитие полученных компетенций и развитие отрасли в целом», - подчеркнул заместитель генерального директора по строительству ООО «МТП «Лавна» Владимир Маланин.

Мурманская область – в числе лидеров по реализации программы «Профессионалитет». В регионе при поддержке губернатора Андрея Чибиса продолжается трансформация системы образования на всех уровнях. Сотрудничество колледжей и крупнейших предприятий позволяет нарастить кадровый потенциал и расширить возможности для самореализации и построения карьеры молодых северян, а комплексная программа развития СПО в рамках плана «На Севере – жить» – создавать комфортные условия для обучения и проживания студентов.

«С 2022 года в федеральный проект «Профессионалитет» вошли более 90% колледжей региона. Итоги сотрудничества образовательных организаций с предприятиями Мурманской области дают результат уже сегодня. Обновление лабораторий и учебных зон, возможность проходить практику у будущего работодателя, развитие системы наставничества – всё это позволяет выпускникам с уверенностью приходить на производство и строить успешную карьеру в родном регионе», – сказала на подписании соглашений министр образования и науки Диана Кузнецова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, приёмная кампания в колледжи региона продолжается: на обучение по программам среднего профессионального образования уже подано около 9 тысяч заявлений, более 2,6 тысячи заявлений – в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Фото: https://gov-murman.ru