«Доблесть России»: в детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой открылась выставка победителей областного конкурса рисунков

В молодёжном центре «БиблиоДвиж» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В. П. Махаевой состоялось открытие выставки работ победителей областного конкурса рисунков «Доблесть России».

Конкурс проводился совместно с художником Сергеем Еремкиным, в нем приняли участие ребята от 7 до 18 лет. Более сотни заявок поступило не только из разных уголков Кольского полуострова, но и из других регионов России. Работы юных художников оценивались по номинациям «Высеченные в камне», «И грянул бой…» и «Защитники земли русской».

Ознакомиться с выставкой можно будет до конца июня.