Мурманская область. Арктика (16+)23.06.21 17:30
«Доблесть России»: в детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой открылась выставка победителей областного конкурса рисунков
В молодёжном центре «БиблиоДвиж» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В. П. Махаевой состоялось открытие выставки работ победителей областного конкурса рисунков «Доблесть России».
Конкурс проводился совместно с художником Сергеем Еремкиным, в нем приняли участие ребята от 7 до 18 лет. Более сотни заявок поступило не только из разных уголков Кольского полуострова, но и из других регионов России. Работы юных художников оценивались по номинациям «Высеченные в камне», «И грянул бой…» и «Защитники земли русской».
Ознакомиться с выставкой можно будет до конца июня.
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Последние комментарии
павел
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Простачок
11.06.21 21:01
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11.06.21 15:53
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя и некто под именем-псевдонимом "Простачок"! Позволю себе, практикующему учителю и большому специалисту в области педагогики, высказать свое мнение и мнени
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