«Добрая открытка» - от юных северян ветеранам Мурманскстата

Сотрудники Мурманской статистики совместно со своими детьми приняли участие в общей для всего статистического ведомства акции «Добрая открытка».

Организатором мероприятия в Мурманскстате стало Молодёжное объединение специалистов. Всего в акции приняли участие 23 ребёнка, каждый из них изготовил три новогодние открытки.

Как отмечают организаторы доброй акции, для ребят это колоссальный труд! Надо придумать было идею, подобрать необходимые материалы и очень аккуратно сделать открытку.

Ребята потрудились в разных техниках: рисовали красками, делали аппликации из картона, цветной бумаги и фетра, применяли в работах сверкающие нити, бусины и шерсть для валяния. Излюбленными темами юных художников стали изображения символа наступающего года – весёлого тигрёнка, доброго снеговика, ёлочных игрушек и пушистой красавицы - новогодней ели. Все работы настолько хороши, что выделить лучшую невозможно!

По условиям мероприятия, представленные творческие работы вскоре будут направлены в адреса ветеранов Мурманскстата. Надеемся, что работы ребят их удивят, подарят радость и хорошее настроение.