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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.23 13:15

«Добро пожаловать – тренинг»: в АО «Мурманский морской торговый порт» прошёл специальный вводный тренинг для недавно устроившихся на работу сотрудников

Он был организован в рамках программы адаптации начинающих портовиков. Его цель – знакомство с корпоративной культурой и традициями предприятия, а также возможностями, которые есть у работников предприятия. Особое внимание было уделено социальным программам, действующим в АО «ММТП», работе молодёжного, родительского и спортивного комитетов, а также волонтёрского отряда.

В рамках тренинга портовики посетили музей АО «ММТП», а после – совершили пешую ознакомительную прогулку по территории предприятия.

«Мы впервые провели такой вводный «Добро пожаловать-тренинг» для того, чтобы недавно пришедшие в порт сотрудники смогли лучше познакомиться с новым для себя предприятием, узнали расположение ключевых объектов, увидели внимание со стороны коллег и почувствовали себя более комфортно. Все это очень важно для каждого человека, особенно в момент смены привычной обстановки. Наша задача – помочь коллегам адаптироваться и ощутить себя как дома», - сказала начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

Один из участников тренинга – Сергей Афутин. Не так давно он пришёл в Мурманский морской торговый порт. Будучи дипломированным специалистом, сейчас трудится электрогазосварщиком в портовых мастерских. Говорит, что работой доволен, а в порту нравится – здесь много нового и интересного, а ещё - есть пространство для профессионального развития.

«Тренинг прошёл замечательно. Узнал про порт много нового. Это отличная идея!», - сказал Сергей Афутин.

Как отметили организаторы, подобные тренинги будут проводится на регулярной основе.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251247%2Fwall-149919532_3061

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