«Добро.Центры» Мурманской области вошли в топ-150 лидеров по итогам годового мониторинга

В рамках форума #МЫВМЕСТЕ объявлены результаты годового мониторинга эффективности деятельности «Добро.Центров – 2024». В топ-150 лидеров вошли «Добро.Центры» Мурманской области. Об этом в ходе форума сообщил исполнительный директор Ассоциации Добро.рф Кирилл Антонов.

В числе награждённых – Муниципальное автономное учреждение молодёжной политики ЗАТО Александровск «Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи».

Кроме того, Муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки молодёжных и добровольческих инициатив г. Полярные Зори» стал победителем номинации «Атомный город» ежегодного конкурса «Добро.Центр года». Конкурс оценивал взаимодействие «Добро.Центров» с «Росатомом» и проведённые мероприятия, в частности, с Кольской АЭС. «Добро.Центр» также стал призёром номинации «Сообщество Добро.Центра «ВКонтакте» ежегодного конкурса «Добро.Центр года».

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходил в Москве с 4 по 8 декабря. Форум объединил более 20000 участников из 89 регионов России и 40 стран мира ради одной цели – создать партнёрство между государством, бизнесом и общественными организациями.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/