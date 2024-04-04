«Доброделки»: проект волонтёрского центра Мурманской областной детско-юношеской библиотеки получил грант «Движения Первых»

Мурманская областная детско-юношеская библиотека с проектом «Доброделки» стала победителем грантового конкурса «Движения Первых».

На реализацию проекта будет выделено 840 тысяч рублей. При поддержке «Движения Первых» специалисты библиотеки создадут и обучат команду волонтёров, которые будут проводить творческие мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и юных пациентов областной детской больницы, а также для пожилых людей.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, проект будет реализован Центром добровольческих инициатив «Наше дело», который работает в библиотеке с 2018 года. В настоящее время в рядах центра состоит более 70 волонтёров, силами которых в 2023 году было проведено почти 100 мероприятий для более чем 600 молодых северян.

Знаковые проекты Центра, в числе которых туристический проект «51 история города М», социокультурные проекты «Библионяня» и «Вечерняя сказка», были отмечены на всероссийском уровне. Волонтёры центра активно вовлечены в проведение массовых мероприятий в детско-юношеской библиотеке, регулярно проводят просветительские и творческие активности для молодёжи Кольского края.

Фото: https://gov-murman.ru