«Доброделки» стартовали!

В апреле Мурманская областная детско-юношеская библиотека стала победителем грантового конкурса. Его организатором выступило Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых».

На реализацию библиотечного проекта «Доброделки» «Движением Первых» выделен грант в размере 840 тысяч рублей. Инициатором данного проекта является волонтёрский центр библиотеки – Центр добровольческих инициатив «Наше дело».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, начинается самый волнительный и ответственный этап проектной активности – серия творческих мастер-классов с использованием закупленных материалов.

В ближайшие дни для юных пациентов областной клинической больницы и для воспитанников социального приюта для детей и подростков будет проведён мастер-класс по созданию панно из фетра «Добрый кот». В середине августа для подопечных центра помощи семьи и детям – мастер-класс по созданию картины в деревянной рамке в технике напыления «Космос внутри».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279958%2Fwall-139605315_27584