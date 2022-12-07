«Добро.Университет» предлагает заполярным НКО и волонтёрам пройти обучение на курсах для соискателей финансирования

Масштабная образовательная платформа «Добро. Университет», спроектирована с использованием современных технологий онлайн-обучения, в сотрудничестве с крупнейшими игроками некоммерческого сектора.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» на платформе размещены курсы «Взаимодействие с бизнесом», «Как получить грантовую поддержку?», «Волонтёрский фандрайзинг» для сотрудников и волонтёров некоммерческих организаций любой направленности, руководителей и участников проектных команд, реализующих социальные инициативы, активных граждан, заинтересованных в решении проблем местных сообществ.

После завершения курса каждый слушатель получит именной электронный сертификат.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, основные вопросы обучения: механика анализа потребностей рынка и собственных возможностей, знакомство с фондами и программами, которые потенциально могут оказать финансовую поддержку, подготовка грантовых заявок, методика волонтёрского фандрайзинга, способы повышения своего имиджа.

Фото: https://gov-murman.ru