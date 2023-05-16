Добровольцев из Мурманска приглашают принять участие в конкурсе и пройти «Путь Победы»

Волонтёры Победы при поддержке Фонда президентских грантов запускают конкурс, с помощью которого отберут лучших добровольцев из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя. Победители окажут волонтёрское сопровождение церемоний по сбору частиц Вечного огня в городах-героях и их доставке в Волгоград.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, нНочью с 21 на 22 июня на Мамаевом кургане Волонтёры Победы вместе с неравнодушными жителями зажгут самую масштабную огненную картину войны, посвящённую 80-летию Победы в Сталинградской битве.

Принять участие в отборе могут молодые люди от 18 до 35 лет, для чего им необходимо до 19 мая зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф, подать заявку на конкурс в разделе «Мероприятия» и выполнить конкурсные задания.

Фото: https://gov-murman.ru