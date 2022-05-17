Добровольцев из Мурманской области приглашают на Окружной форум Северо-Запада

В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» в период с 21 по 24 июня 2022 года в Архангельске запланировано проведение Окружного форума добровольцев Северо-Западного федерального округа. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», а также правительство Архангельской области.

Участниками форума станут 200 представителей всех субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, среди которых активисты крупнейших социально значимых федеральных волонтерских кампаний за период 2020–2022 года, представители региональных клубов «МыВместе», руководители проектов в сфере добровольчества и благотворительности.

Чтобы принять участие в форуме, кандидаты должны зарегистрироваться в единой информационной системе DOBRO.RU, подать заявку на форум и выполнить три тестовых задания от организаторов мероприятия.

Первое задание делится на два этапа. На первом этапе необходимо пройти базовый курс по добровольчеству на платформе Добро.Университет. Второй этап первого задания заключается в прохождении продвинутого курса по добровольчеству на платформе Добро.Университет.

Во втором задании претенденту предлагается сделать фотографию своей команды и опубликовать «Добрый пост» в социальной сети «ВКонтакте» о том, кому он помогает, и сколько добрых дел было сделано в 2022 году, обязательно указав хештег #ЯедуНаДобрыйОкружной.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, третье задание заключается в записи видеоролика на тему «Как я стал волонтером?», который необходимо опубликовать в социальной сети «ВКонтакте», указав хештег #ЯедуНаДобрыйОкружной.

По итогам отборочной кампании право принять участие в форумах получат кандидаты, выполнившие все условия. Расходы, связанные с проживанием и питанием участников, осуществляются за счет принимающей стороны, транспортные расходы до места проведения форума и обратно – за счет направляющей стороны.

Приглашаем добровольцев Мурманской области к участию. Регистрация на форум доступна по 31 мая по ссылке.

Фото: https://dobro.ru/event/10171962#gallery-1