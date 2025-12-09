В Мурманской области увеличилась доля убыточных организацийСтартовало голосование по выбору дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в 2026 году
Мурманская область. Арктика (16+)09.12.25 14:30

Добровольчество делает Север теплее: Мурманская область подвела итоги 2025 года

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области председатель комитета молодёжной политики Мария Чернышева представила доклад «Добро, которое делает Север теплее: Итоги 2025 года».

Мария Чернышева отметила, что добровольчество остаётся одним из ключевых направлений молодежной политики региона. Благодаря поддержке губернатора Андрея Чибиса число волонтёров выросло до 33,5 тысячи человек — в 16 раз больше, чем в 2019 году. В 2025 году добровольцы региона выполнили более 183 тысяч часов помощи, реализовали 133 проекта и провели свыше 4,2 тысячи добрых дел.

Волонтёры приняли участие в 3350 мероприятиях, включая Международный Арктический форум, федеральные экологические и патриотические инициативы, крупные региональные фестивали и марафоны. Активно развиваются девять основных направлений добровольчества, среди которых культура, экология, медицина, события и гражданско-патриотическое воспитание.

Существенный вклад в развитие регионального добровольчества вносят Единый волонтёрский центр, «Молодая Арктика», корпоративные программы «Атомфлота», «Норникеля» и «РЖД». Особое место занимают волонтёры СВО — около 30 инициативных групп, оказывающих адресную и гуманитарную помощь семьям мобилизованных и госпиталям.

В регионе действует комплекс мер поддержки добровольцев: региональные награды, конкурс «Доброволец года», губернаторские стипендии и гранты. С 2023 по 2025 год в рамках профильных направлений поддержано проектов на сумму 8,2 млн рублей.

Ко Дню добровольца в области прошло более 140 событий. В декабре жители региона традиционно присоединяются к всероссийской акции «Ёлка желаний».

«Добровольчество делает наш регион теплее и сплочённее. Север держится на людях, которые готовы помогать друг другу», — подчеркнула Мария Чернышева.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558338/#&gid=1&pid=1

