«Добровольцы – детям»: в акции единственным лидером из Мурманской области стал Полярнинский комплексный центр соцобслуживания населения в номинации «Школа добра»

Для участия в ХIII Всероссийской акции «Добровольцы – детям» было представлено инклюзивное волонтёрское объединение «Энергия добра». По итогам проведения различных мероприятий в период с 15 апреля по 15 сентября, «Энергия добра» признана успешной практикой вовлечения детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в конфликте с законом, детей-инвалидов, в добровольческую деятельность. Этот уникальный проект предоставляет возможность детям стать активными участниками волонтерского движения и делиться своими талантами и опытом с окружающими!

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, Всероссийская акция «Добровольцы — детям» реализуется Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 2012 года. Основная миссия заключается в привлечении добровольцев, в том числе детей-добровольцев, в сферу поддержки семьи и детства, содействии объединению всех ресурсов, имеющихся в регионах, в различных организациях, местных сообществах для улучшения положения детей и семей с детьми в трудной жизненной ситуации.

Представление лучших региональных практик, торжественное награждение организаций – лидеров состоится на встрече с сенатором Российской Федерации, членом комитета Совета Федерации по социальной политике Жуковой Анастасией Геннадьевной и членами организационного комитета акции 5 декабря в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в городе Москва.

Фото: https://minsoc.gov-murman.ru/news/news/534640/#&gid=1&pid=4