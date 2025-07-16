Добровольцы Единого волонтёрского центра благоустраивают Вайдагубский маяк и памятники времен Великой Отечественной войны на полуострове Рыбачий

Стартовал новый сезон проекта Единого волонтёрского центра Мурманской области «От родника до океана. Маяки», в рамках которого добровольцы приступили к ремонту самого северного маяка России — Вайдагубского. По пути к нему активисты из Мурманской области, Северодвинска, Новгорода, Перми, Новокузнецка, Челябинска, Чебоксар и Москвы благоустраивают девять памятников времен Великой Отечественной войны в районе хребта Муста-Тунтури и на полуостровах Средний и Рыбачий, а также мемориал в районе Лиинахамари.

В работах по благоустройству принимают участие порядка 250 активистов, сезон стал самым массовым за все годы существования волонтерского проекта по ремонту навигационных сооружений области, который проводится совместно с Гидрографической службой Северного флота. Параллельно волонтёры работают на нескольких точках. Главная локация — Вайдагубский маяк, куда 14 июля приехал сводный отряд Единого волонтёрского центра – добровольцы МТФ «Норникеля», Мурманского морского торгового порта, компаний «ТГК-1», «Атомэнергосбыт», «МОЭСК», Мурманского балкерного терминала, «РЖД», «МТС», сотрудники МЧС России и отдельные активисты из разных регионов России. Добровольцы с помощью профессиональных альпинистов начали покраску маяка и благоустройство территории вокруг навигационного сооружения.

«Проект «От родника до океана. Маяки» очень важен для волонтёров, потому что маяки — это символ достижения цели, романтика и очень интересные места. А популяризация добровольчества — основная цель Единого волонтерского центра. Мы нашли оптимальный способ взаимодействия волонтеров и Военно-Морского Флота, и это даёт результаты: вот уже третий маяк восстанавливается силами добровольцев в Мурманской области», — сказала Евгения Чибис.

Ранее, в 2023 году, в работах по благоустройству Кашкаранцевского маяка на побережье Белого моря принимали участие порядка 50 волонтёров, а ремонтировать Териберский маяк на Баренцевом море в 2024 году помогали около 150 человек. В этот раз мероприятия проходят в рамках празднования 80-летия Великой Победы.

«Проект очень сложный, он объединяет порядка 15 компаний и организаций. Зная, как много в этих героических местах мемориальных комплексов, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, мы решили благоустроить их тоже, ведь любой, кто решит увидеть маяк, обязательно заедет и на мемориалы, чтобы почтить память воинов, которые сражались за мир. Из-за удаленности объектов подготовительный этап длился практически три месяца: волонтёрские группы набирали команды, выбирали локацию, распределяли работы, закупали материалы. И с первых дней мы уже видим отличную рабочую атмосферу. Волонтёры трудятся на мемориалах семьями, ведь нет ничего важнее, чем передать память нашим детям. Когда ребята вернутся после каникул, расскажут об этом друзьям и будут гордиться результатом», — сказала Евгения Чибис.

Планируется, что работы на мемориалах продлятся до конца июля. Так, активисты Мурманского транспортного филиала «Норникель» сейчас приводят в порядок братское захоронение советских воинов, погибших в боях с фашистами, на мысе Пригубный. А участники «Движения Первых» со своими родителями из Мурманска, Заполярного, Никеля, Апатитов, Мончегорска, Кандалакши и ЗАТО Александровск провели два дня на полуострове Средний, где помогали вернуть изначальный облик памятнику советским воинам-героям Муста-Тунтури.

Участники регионального проекта «Герои Севера» — ветераны специальной военной операции, облагородили мемориал защитникам полуостровов Средний и Рыбачий в бухте Озерко.

Они обновили барельеф – прямоугольную стену с фрагментами лиц воинов разного рода войск, возложили цветы и исполнили песню «Прощайте скалистые горы», написанную в честь защиты полуострова Рыбачий от немецких захватчиков. Вместе с бойцами в работах по реставрации памятника приняла участие первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«Мы гордимся ребятами и рассчитываем на них. Эту команду сформировали по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина в рамках регионального проекта «Герои Севера». Это их первый опыт совместной работы с волонтёрской организацией в рамках проекта. Считаем его успешным, потому что буквально за полтора дня отремонтировали памятник», – отметила Оксана Демченко.

Помимо памятников по пути следования к Вайдагубскому маяку, волонтёры облагородили мемориальный комплекс на мысе Крестовый в районе Лиинахамари. Работы продлились два дня, с 11 по 13 июля. За это время добровольцы мурманского филиала «Атомэнергосбыт Мурманск» зачистили постамент воинам-разведчикам, очистили и покрасили скульптуры. В ближайшие выходные к работам по восстановлению памятников присоединятся волонтёры Мурманской областной электросетевой компании, а последние выезды планируют совершить команды «Атомфлота», регионального отделения Союза журналистов России и молодёжного проекта «Тропою героев Заполярья».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550460/#&gid=1&pid=24