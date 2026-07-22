Добровольцы Единого волонтёрского центра Мурманской области отремонтировали ветхую лестницу маяка на Кильдине

Добровольцы проекта «От родника до океана. Маяки» Единого волонтёрского центра Мурманской области продолжают восстановительные работы на маяке Кильдинский Северный. Во время второй экспедиции волонтеры отремонтировали ветхую винтовую лестницу внутри башни и заменили старые ступени на новые, чтобы обеспечить безопасный подъём на самый верх маяка.

Кроме того, участники экспедиции укрепляют стены сооружения и начали работы внутри башни. Они разобрали аварийную перегородку, начали демонтаж окон и покраску ступеней. Старые ступени также нашли применение: из них волонтёры создали арт-объект.

Работы проходят в рамках проекта «От родника до океана. Маяки». Его цель — сохранить исторический вид маяков и дать им новую жизнь. В ремонтных работах на маяке Кильдинский Северный участвуют добровольцы из Мурманской области и других регионов, а также корпоративные волонтёры социально ответственных компаний.

В июле на остров Кильдин запланированы четыре выезда, в которых примут участие более 100 волонтёров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571457/#&gid=1&pid=9