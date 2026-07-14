Добровольцы Единого волонтёрского центра Мурманской области приступили к ремонту одного из самых живописных маяков России – Кильдинского Северного

Стартовал четвёртый сезон проекта «От родника до океана. Маяки» Единого волонтёрского центра Мурманской области. В первом выезде приняли участие порядка 30 добровольцев из Мурманска, Мончегорска, Карелии, Североморска, которые начали работы по ремонту маяка Кильдинский Северный на острове Кильдин в Баренцевом море. Среди них корпоративные волонтёры социально ответственных компаний региона. Планируется, что в этом сезоне примут участие порядка ста добровольцев.

В июле в рамках проекта «От родника до океана. Маяки» запланированы четыре волонтерских выезда на остров Кильдин. За это время добровольцы проведут зачистку, грунтовку и покраску навигационного сооружения вместе с башней, частично восстановят облицовку. Площадь работ составляет 550 квадратных метров. Кроме того, под кураторством профессиональных строителей волонтеры заменят окна и двери, отремонтируют лестницы внутри маяка и его основание.

«Мы приступили к работе на маяке Кильдинский Северный. Для команды Единого волонтёрского центра это по-настоящему важный и долгожданный момент. Восстановление маяка на Кильдине было нашей мечтой: ему уже более 70 лет, он давно нуждался в ремонте, а условия здесь одни из самых сложных. Это островная территория, куда непросто доставлять материалы и привозить волонтёров. Добавьте к этому переменчивую северную погоду и отсутствие привычной инфраструктуры — и становится понятно, насколько серьёзная работа предстоит. Тем ценнее, что волонтеры смогли начать ремонт и с первых дней войти в график, — сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис. — Сейчас на маяке идут подготовительные работы внутри и снаружи: восстанавливаем лестницы, демонтируем старую облицовку, выполняем шпаклёвку, покраску, занимаемся фасадом. Как показывает опыт: чем тщательнее будет выполнен каждый этап, тем качественнее и долговечнее получится результат».

Восстановление самого сложного с точки зрения логистики и впечатляющего навигационного сооружения Кильдинский Северный в Баренцевом море началось с технического заезда команды Единого волонтерского центра, который прошел за неделю до старта проекта. В частности, корпоративные волонтёры компании «Кольская ВЭС» помогли наладить энергообеспечение на площадке для будущих заездов. В старте работ приняли участие корпоративные волонтёры Кольской ГМК и сотрудники МЧС России. Большинство же участников экспедиции попали в проект через отбор на всероссийском портале, что открывает возможность для участия добровольцам со всей России.

Помощь в доставке волонтёров к месту работ оказывают гидрографическая служба и Кольская флотилия разнородных сил Северного флота.

«Маяк Кильдинский Северный имеет важное значение для навигации в Баренцевом море и на подходах к Кольскому заливу. Маяк служит навигационным ориентиром для судов, которые идут вдоль северного побережья Кольского полуострова, направляются к Мурманску или выходят из Кольского залива в море. Его свет помогает морякам безопасно выдерживать курс и избегать опасных участков у берегов острова. Он поддерживает надёжность навигации на одном из значимых морских направлений российского севера. Это один из самых живописных маяков Мурманской области, он выкрашен белыми и красными полосами и уже почти пятьдесят лет, с 1977 года, работает в автоматическом режиме. Маяк давно требует проведения ремонтных работ, что стало возможным благодаря волонтерам», – сказал офицер гидрографической службы Северного флота Вадим Алексеенко.

Многие из маяков представляют ценность не только как навигационные сооружения, а как значимые культурные объекты и места притяжения туристов. Работы по обновлению уникальных навигационных объектов силами волонтёров проекта «От родника до океана. Маяки» ведётся вручную с 2023 года и постепенно этим символам морской славы возвращается их исторический облик, сохраняя на годы вперёд.

«Для нас этот проект – не только про ремонт. Это большое общее дело, которое объединяет людей, поддерживает волонтёрство и помогает сохранять уникальное наследие нашего Севера», – отметила Евгения Чибис.

Проект «От родника до океана. Маяки» реализуется при поддержке Северного флота ВМФ РФ, Правительства Мурманской области и получил поддержку Совета Евразийского женского форума Совета Федерации и признан победителем в главной добровольческой премии страны — Международной премии «МЫ ВМЕСТЕ». За три предыдущих года силами волонтёров отремонтированы три маяка – Кашкаранцевский на побережье Белого моря, Териберский и Вайдагубский в Баренцевом море.

Кильдинский Северный маяк расположен на острове Кильдин в Баренцевом море. Навигационный объект высотой 19 метров с фонарным сооружением и электрическим светооптическим аппаратом был построен в 1953 году на месте временного знака. Еще в советские времена маяк переведён на автоматический режим, а в 2004 году на нём была установлена солнечная энергетическая установка.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571066/#&gid=1&pid=5