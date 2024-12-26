Добровольцы Единого волонтёрского центра организовали новогодний праздник пациентам Мурманской детской больницы

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, добровольцы благотворительной акции «Новогоднее чудо» вместе с руководителем Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгенией Чибис в преддверии Нового года устроили праздник для маленьких пациентов Мурманской областной детской клинической больницы. В медицинском учреждении период новогодних праздников проходят лечение 250 ребят со всей области.

Чтобы скрасить пребывание в больнице во время новогодних праздников, 23 декабря десант автоволонтёров устроил детям праздник. Добровольцы, переодевшись в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, доставили сладкие подарки ребятам от одного из партнёров акции «Новогоднее чудо». А для того, чтобы этот день точно запомнился маленьким пациентам, волонтёры организовали в больнице показ спектакля по известной саамской сказке «Сампо-Лопарёнок» о приключениях смелого мальчика во владениях горного короля.

«Вне зависимости от того, праздничный это день или будний, для любого ребёнка важны внимание и поддержка со стороны взрослых и других детей. В Новый год всем особенно хочется верить в чудеса, а в преддверии праздников хочется праздничного настроения, поэтому любая атрибутика, будь то поздравления или подарки, позволит детям почувствовать ощущение праздника», – сказала заместитель главного врача по медицинской части Мурманской областной детской клинической больницы Дарья Пушкарёва.

Также автоволонтёры отправились в 19 домов-интернатов региона для детей, оставшихся без попечения родителей. Весь декабрь неравнодушные северяне приобретали подарки для ребят из домов-интернатов, и, наконец, в ближайшие дни их торжественно вручат адресатам.

Многие жители Мурманской области традиционно участвуют в благотворительной акции «Новогоднее чудо» и осуществляют мечты детей. Каждый ребёнок, который остался без родителей, получит свой подарок.

«В этом году ещё активнее участвуют в передаче подарков волонтёры, которые живут в районах нахождения наших интернатов. Надеемся, что это станет зачином на будущее, когда волонтёры больше взаимодействуют с детьми, знакомятся, дружат, узнают проблемы социальных учреждений и участвуют в их мероприятиях – это и есть постоянная поддержка, которая важна», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Традиционно сборы подарков от участников акции «Новогоднее чудо» проходил на площадках партнёров акции – в торгово-развлекательном комплексе «Плазма», фитнес-клубе «XFIT Мурманск», универмаге «Волна» и т.д.

«Каждый год приходить к нашим ёлочкам за открытками акции «Новогоднее чудо», на которых написаны желания детей, для многих мурманчан стало уже семейной традицией, без которой не обходятся приготовления к новогодним праздникам. Мы этому рады и с удовольствием сами поддерживаем акцию, исполняя вместе с сотрудниками, друзьями и родными мечты ребят», – сказала руководитель отдела маркетинга ТРК «Плазма» Виктория Селезнева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/