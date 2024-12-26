Спектакль заполярных артистов, посвящённый 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, стал лауреатом всероссийского конкурсаСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМент. Пилюля правосудия»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.12.24 15:00

Добровольцы Единого волонтёрского центра организовали новогодний праздник пациентам Мурманской детской больницы

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, добровольцы благотворительной акции «Новогоднее чудо» вместе с руководителем Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгенией Чибис в преддверии Нового года устроили праздник для маленьких пациентов Мурманской областной детской клинической больницы. В медицинском учреждении период новогодних праздников проходят лечение 250 ребят со всей области.

Чтобы скрасить пребывание в больнице во время новогодних праздников, 23 декабря десант автоволонтёров устроил детям праздник. Добровольцы, переодевшись в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, доставили сладкие подарки ребятам от одного из партнёров акции «Новогоднее чудо». А для того, чтобы этот день точно запомнился маленьким пациентам, волонтёры организовали в больнице показ спектакля по известной саамской сказке «Сампо-Лопарёнок» о приключениях смелого мальчика во владениях горного короля.

«Вне зависимости от того, праздничный это день или будний, для любого ребёнка важны внимание и поддержка со стороны взрослых и других детей. В Новый год всем особенно хочется верить в чудеса, а в преддверии праздников хочется праздничного настроения, поэтому любая атрибутика, будь то поздравления или подарки, позволит детям почувствовать ощущение праздника», – сказала заместитель главного врача по медицинской части Мурманской областной детской клинической больницы Дарья Пушкарёва.

Также автоволонтёры отправились в 19 домов-интернатов региона для детей, оставшихся без попечения родителей. Весь декабрь неравнодушные северяне приобретали подарки для ребят из домов-интернатов, и, наконец, в ближайшие дни их торжественно вручат адресатам.

Многие жители Мурманской области традиционно участвуют в благотворительной акции «Новогоднее чудо» и осуществляют мечты детей. Каждый ребёнок, который остался без родителей, получит свой подарок.

«В этом году ещё активнее участвуют в передаче подарков волонтёры, которые живут в районах нахождения наших интернатов. Надеемся, что это станет зачином на будущее, когда волонтёры больше взаимодействуют с детьми, знакомятся, дружат, узнают проблемы социальных учреждений и участвуют в их мероприятиях – это и есть постоянная поддержка, которая важна», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Традиционно сборы подарков от участников акции «Новогоднее чудо» проходил на площадках партнёров акции – в торгово-развлекательном комплексе «Плазма», фитнес-клубе «XFIT Мурманск», универмаге «Волна» и т.д.

«Каждый год приходить к нашим ёлочкам за открытками акции «Новогоднее чудо», на которых написаны желания детей, для многих мурманчан стало уже семейной традицией, без которой не обходятся приготовления к новогодним праздникам. Мы этому рады и с удовольствием сами поддерживаем акцию, исполняя вместе с сотрудниками, друзьями и родными мечты ребят», – сказала руководитель отдела маркетинга ТРК «Плазма» Виктория Селезнева.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в регионах Арктики: итоги 2024 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Ольга Кукушкина
25.12.24 21:56
Для полноты и достоверности предлагаемого репортажа возьмите интервью ещё у кого-то, кроме сотрудницы, которая провела на больничном более 7 месяцев в году. Вроде региональное ТВ, а новость, как у жёл
Комментарий к новости:«Палочная система» Евгения Петухова возмущает сотрудников ГИБДД ЗАТО Александровск
евгений
25.12.24 13:16
Лифтремонт - там работают рукожопые! Лифт ломается через день, не умеете - наймите специалистов! Хватит издеваться над жильцами Южная, 9; первый подъезд!!!
Комментарий к новости:Наплевать на людей!
Александр
25.12.24 11:23
Веселовский не только в курсе всего, но и сам по новой сколотил новое преступное сообщество, которое сам и возглавил, подобрав под себя соответствующих подчинённых, или подмяв их под себя. Все, что у
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМент. Пилюля правосудия»
-Правовая консультация (18+)Правда и мифы об удержаниях из заработной платы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (16+)00:00«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в Банке России ждут инфляции по итогам 2024 года на уровне 9,6-9,8%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 64 копейки, доллара потерял 38 копеек-PRO Энергетику (18+)Общественность одобрила проект размещения двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2 в г. Полярные Зори-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В следующем году в Мурманской области появится новая мера поддержки «Зарплата мамы 2.0»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика