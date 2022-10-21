Добровольцы Мурманской области отмечены благодарственными грамотами федерального проекта «Чистая Арктика»

В Мурманске на легендарном атомном ледоколе «Ленин» состоялось чествование 40 лучших волонтёров проекта федерального проекта «Чистая Арктика», прибывших из разных регионов. В их числе 9 предприятий Мурманской области и двое северян, внесших весомый вклад в развитие и реализацию федерального проекта на территории России: «Мурманэнергосбыт»; «ТГК №1»; Мурманская областная электросетевая компания; Оленегорский горно-обогатительный комбинат; Мурманский морской торговый порт; Кольская ГМК (ПАО ГМК «Норильский никель»); мурманский филиал АО «АтомЭнергоСбыт»; Единый волонтёрский центр Мурманской области; Кировский филиал АО «Апатит».

«Когда год назад я узнал о том, что с моей лёгкой руки запущен такой масштабный, сверхнужный проект, то, сначала даже не поверил. И сейчас меня переполняют радость за то, что Чистая Арктика живет и гордость за то, каких результатов удалось достичь», – отметил капитан атомохода «50 лет Победы» и идейный вдохновитель проекта Дмитрий Лобусов, приехавший поздравить добровольцев.

Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис поблагодарила корпоративных волонтёров, принявших участие этим летом в проекте по благоустройству родников. При поддержке «Чистой Арктики» удалось не только облагородить 10 популярных локаций, но и провести исследования воды и растений у источников совместно с Кольским научным центром РАН.

«Благодаря сотрудничеству с федеральным проектом «Чистая Арктика» экологические акции Единого волонтёрского центра становятся масштабнее и интереснее. Cимволично, что генеральная уборка Арктики началась именно в Мурманске, здесь же и завершаем второй сезон проекта. Я очень рада поздравить всех участников», – сказала Евгения Чибис.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, в чествовании героев «Чистой Арктики» также принял участие лидер российских Зелёных Андрей Нагибин. Обращаясь к волонтёрам, он отметил: «В этом году мы чётко осознали – темп, с которым идёт развитие проекта, его широкая география, выходящая далеко за пределы нашей страны, делают «Чистую Арктику» не только национальным, но международным проектом».



Фото: https://gov-murman.ru