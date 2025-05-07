Добровольцы Мурманской области принимают участие в международном слёте «Послы Победы» в Москве

С 5 по 10 мая в столице России проходит международный слёт «Послы Победы. Москва». В мероприятии участвуют 200 добровольцев. Мурманскую область представляют Татьяна Визжачая, Юлия Ушакова, Дарья Акишина, Сергей Михеев и Елизавета Розанова. Добровольцы задействованы в волонтёрском сопровождении парада Победы на Красной площади 9 мая и других праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Программа слёта включает образовательные и культурные мероприятия. Участников ждут мастер-классы по оказанию помощи участникам войны, восстановлению истории семьи и организации волонтёрского сопровождения массовых событий. Также предусмотрены экскурсии и встречи с героями военных лет.

В День Победы добровольцы совместно с волонтёрами из других регионов и представителями общественных организаций окажут поддержку приглашённым почётным гостям, помогут с рассадкой на трибунах и будут содействовать в решении организационных задач.

«Для нас очень важно, что волонтёры Заполярья принимают участие в столь значимом федеральном мероприятии. Это подтверждает высокий уровень подготовки и активную гражданскую позицию нашей молодежи. Уверена, полученный опыт и знания станут ценным вкладом в развитие добровольческого движения в регионе и помогут в организации будущих патриотических мероприятий», — отметила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Добровольцы признаются, что дни проходят насыщенно, но это только начало. Впереди участие в ключевых событиях празднования 9 Мая в столице России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/