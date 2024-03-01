Добровольцы Мурманской области приняли активное участие в работе волонтёрского корпуса в день открытия Всемирного фестиваля молодёжи

Вчера в Сочи у главной сцены Олимпийского парка на площади «Душа России» состоялся официальный старт работы волонтёрского корпуса фестиваля. Среди участников – 30 добровольцев из Мурманской области.

Это первое масштабное медийное событие для волонтёров всемирного фестиваля молодёжи, которое состоялось в формате праздничного концерта с приветствием официальных лиц, парадом флагов регионов, презентаций команды менеджеров, исполнением массового флэшмоба и официальной песней волонтёров ВФМ 2024.

«Родные, любимая команда волонтёрского корпуса ВФМ, которая принимает в этот день на себя вызов – внести свой личный вклад в организацию самого масштабного молодёжного события 2024 года. Сегодня мы собрались, чтобы сказать, что мы готовы взять на себя ответственность, мы готовы представить свою страну всему миру – тем, кто приедет в эти дни сюда, на федеральную территорию Сириус. И сегодня многие из вас уже находятся на позиции: ребята в аэропорту первыми встречают гостей, также наши волонтёры сейчас в центре аккредитации выдают аккредитационные бейджи и униформу, работают на медицинских направлениях, а волонтёры-атташе готовятся встречать иностранных гостей. Мы хотим, чтобы вы зарядились атмосферой дружбы, атмосферой единства. Мы – одна команда нашей любимой страны Россия!», – сказала, обращаясь к участникам форума, заместитель председателя правления Российского движения детей и молодёжи по региональному взаимодействию Лариса Сулима.

Напомним, в делегацию Мурманской области помимо 30 добровольцев вошли 90 северян, которые отправились на фестиваль 27 февраля и уже завтра прибудут в город молодёжи мира.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, всемирный фестиваль молодёжи – самое масштабное молодёжное событие в мире, которое проводится по Указу Президента России Владимира Путина.

Фестиваль примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

Фото: https://gov-murman.ru