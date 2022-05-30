Добровольцы Русского географического общества летом очистят два острова в Арктике

Участники экспедиций Русского географического общества (РГО) с июля по сентябрь очистят от металлолома и проведут экологическое обследование острова Врангеля на Чукотке и острова Кильдин в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление руководителя экспедиционного направления РГО Сергея Чечулина на заседании медиаклуба общества 27 мая.

«В этом году мы продолжим работу совместно с подразделениями Минобороны на острове Врангеля на самом востоке нашей Арктической зоны и острове Кильдин на её западе. Начнём с острова Врангеля, планируем выдвинуться туда 15 июля с наступлением навигации. Остров Врангеля входит в состав одноименного заповедника, где обитают редкие представители арктической фауны: белые медведи, моржи, тюлени, овцебыки. Объекты экологического вреда сконцентрированы в районе бывшего аэродрома «Звёздный» и воинского поселения на мысе Гавайи», - сказал Чечулин.

По его словам, на острове Врангеля добровольцы будут собирать пустые топливные бочки, спрессовывать их и отправлять на материк. На острове Кильдин придётся убирать старую военную технику, которую будут готовить к перевозке с помощью новой технологии плазменной резки металла. Благодаря этому на острове планируется собрать летом около 300 тонн металла. Также в экспедициях примут участие экологи, которые проведут экологическое обследование островов, сделают оценку ущерба и выработают методики ликвидации загрязнения.

«В этом году мы начинаем прорабатывать очистку материкового побережья морей Северного Ледовитого океана. Первой локацией в 2023 году станет посёлок Хатанга на севере Красноярского края. В этом посёлке в советское время было аж пять военных городков. Соответственно, накопленный ущерб огромен, очистка там ещё не проводилась. Сейчас мы вырабатываем методики производства работ, определяем их объём, и в следующем году мы планируем привлекать к этим работам добровольцев. Мы надеемся, что отобранные на основе конкурсов Русского географического общества добровольцы помогут нам в этой работе», - добавил Чечулин.