«Доброволец Мурманска 2026»: один месяц для самореализации

Эмпатия, ответственность перед обществом и желание творить добрые дела объединили молодёжь города-героя: 2 марта в пространстве «СОПКИ» на базе Центра профессионального развития молодёжи дан старт конкурсу «Доброволец Мурманска 2026».

Участники познакомились с насыщенной программой предстоящих событий. В течение месяца ребятам предстоит своими силами реализовать благотворительную акцию и принять участие в серии тренингов, которые помогут развить навыки самопрезентации, управления проектами и командной работы.

Каждый участник получит уникальный шанс для личностного роста — раскроет свой потенциал, приобретёт новый опыт и уверенность в своих силах, встретит единомышленников и станет частью амбициозной команды, которая не ждёт перемен, а создаёт их.

Впереди — напряженная и увлекательная подготовка к финальному испытанию: участникам предстоит эффектно представить итоги и достижения своей волонтерской деятельности.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится 10 апреля.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31984&page=1