Добрые дела перед Новым годом

Во флотской столице 28 декабря в рамках акции «С Новым годом, ветеран!» подарки ветерану Великой Отечественной войны Цегельниковой Полексении Ивановне вручил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев вместе с волонтерами Арсением Кургузовым, который выступал в роли Деда Мороза и Снегурочкой - Кристиной Руджянскене.

Для Лопаревой Анастасии Константиновне, труженика тыла в годы Великой Отечественной войны, у которой после сложного перелома возникли трудности с передвижением по квартире, Евгений Алексеев за личные средства купил инвалидную коляску. Эту коляску вместе и продуктовый подарочный набор к новогоднему столу вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой он вручил Анастасии Константиновне.

Порадовали они и детишек врача Иргит Мерген Уран Ооловича, который борется за жизнь людей в ковидной зоне. Кроме сладких подарков для детишек семье врача вручили пригласительные билеты на спектакль, который пройдёт 3 января в ДК «Строитель».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11803-novogodnie-podarki-veteranam/