Добрый и злой огонь: познавательную беседу спасатели провели с воспитанниками детского сада

В Апатитах начальник курсов гражданской обороны курсов ГО и ЧС Светлана Шутенко, преподаватель-организатор ОБЖ курсов ГО и ЧС Елена Жучкова посетили с беседой на тему: «Пожарная безопасность», «Осторожно, тонкий лёд» воспитанников старшей и средней групп МБДОУ №15 (корпус II).

Светлана Шутенко рассказала ребятам, что огонь бывает добрый и злой, и что пожары случаются из-за неосторожности людей или из-за природных явлений, потому что люди не соблюдают правила пожарной безопасности.

Встреча продолжилась беседой о правилах поведения на льду в осенне-зимний период. Елена Жучкова напомнила детям о том, что кататься на коньках, играть в хоккей обязательно нужно в специально отведенных для этого местах.

Ребятам напомнили номера телефонов пожарной службы 101 и службы спасения 112, дети потренировались, как правильно позвонить оператору и сообщить о случившейся беде.

Воспитанникам продемонстрировали обучающие мультфильмы о противопожарной безопасности «Спасик и его друзья» и по безопасности на льду «Осторожно тонкий лёд», посмотрев его, ребята закрепили знания по заданным темам.

В конце беседы детям пожелали соблюдать правила пожарной безопасности и безопасности на льду.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/533054/#&gid=1&pid=1