25.10.25 14:00

Добрый и злой огонь: в детском саду провели занятия по пожарной безопасности

В Апатитах начальник курсов гражданской обороны курсов ГО и ЧС Шутенко С.В., преподаватель-организатор ОБЖ курсов ГО и ЧС Жучкова Е.В., спасатели ПАСС Малик А.С., Павлинов С.В., Петин Ю.П. провели беседу на тему: «Пожарная безопасность» с воспитанниками подготовительной, средней и старшей групп МБДОУ №61 (корпус II и III).

С загадки для ребят началась встреча, а ответом на загадку была тема беседы - огонь.

Светлана Шутенко рассказала ребятам о том, что огонь бывает добрый и злой, что пожары случаются из-за неосторожности людей или из-за природных явлений, потому что люди не соблюдают правила пожарной безопасности.

Елена Жучкова рассказала ребятам о пожарной безопасности в быту, напомнила номера телефонов пожарной службы 101 и службы спасения 112. Посмотрев обучающий мультфильм о противопожарной безопасности «Спасик и его друзья», ребята закрепили знания по заданной теме. Дети тренировались, как правильно позвонить оператору службы спасения «112» и сообщить о пожаре.

Спасатели ПАСС рассказали ребятам о работе спасателей и показатели снаряжение, предназначенное для спасения людей.

В конце беседы детям пожелали соблюдать правила пожарной безопасности.

 

 

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/532745/#&gid=1&pid=2

 

 

