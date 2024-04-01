«Добрый морж»: военнослужащие Северного флота приняли участие в фестивале любителей зимнего плавания

Военнослужащие Северного флота приняли участие в ежегодном физкультурно-оздоровительном мероприятии «Фестиваль зимнего плавания», выступив на благотворительном заплыве «Добрый морж» - соревнования по плаванию в холодной воде.

В соревновании приняли участие 92 пловца из 8 городов Мурманской области, среди них военнослужащие Северного флота. Участники разыграли 13 комплектов медалей на дистанции в 25 метров вольным стилем и 50 метров брассом.

По результатам соревнования североморцы заняли призовые места. Среди победителей офицер штаба Северного флота Константин Рамзаев и Евгений Тарасов – представитель корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Североморцы показали закалку, силу и волю к победе, возглавил команду заместитель командующего Северным флотом по вооружению контр-адмирал Юрий Трипольский.

Мероприятие прошло на озере Имандра в районе населённого пункта Тик-Губа Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, благотворительный заплыв «Добрый морж». Его организаторы – участники клуба любителей зимнего плавания «Садко» помогают детям - подопечным Фонда помощи детям «Наше Будущее». Фонд собирает пожертвования для обеспечения дорогостоящими медикаментами и медицинскими услугами детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12507135@egNews