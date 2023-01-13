Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн

Уточненные данные будут представлены после первого квартала 2023 года.

Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками к 31 декабря 2022 года, согласно предварительным данным системы мониторинга Росрыболовства, составила более 4,88 млн тонн. Уточненные данные будут представлены после сбора статистики по пресноводным видам после первого квартала 2023 года, уточняет пресс-служба ведомства.

В 2021 году российские рыбаки добыли 5,05 млн тонн, таким образом снижение текущего показателя составило около 3,4%.

На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 527,6 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 577 тысячи тонн, в том числе в зонах иностранных государств — 359,5 тысячи тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана — 217,4 тысячи тонн.