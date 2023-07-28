Добыча водных биоресурсов рыбаками Северного бассейна к 26 июля составила более 290 тысяч тонн

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 287,5 тысячи тонн — почти на 1,7% выше уровня соответствующего периода 2022 года.

Согласно данным подведомственного Росрыболовству ФГБУ ЦСМС, к 26 июля 2023 года объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями вырос на 7,2% к уровню предыдущего года и составил более 3 млн тонн.

Рыбаки Северного бассейна рыбаки выловили 292,1 тысячи тонн, в том числе 177 тысяч тонн трески, 49,2 тысячи тонн пикши (+3,4 тысячи тонн к уровню 2022 года), 23 тысяч тонн мойвы.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 287,5 тысячи тонн — почти на 1,7% выше уровня соответствующего периода 2022 года.

Видео: https://vk.com/video-198760157_456239726