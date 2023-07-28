Мурманская область. Арктика (16+)28.07.23 11:00
Добыча водных биоресурсов рыбаками Северного бассейна к 26 июля составила более 290 тысяч тонн
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 287,5 тысячи тонн — почти на 1,7% выше уровня соответствующего периода 2022 года.
Согласно данным подведомственного Росрыболовству ФГБУ ЦСМС, к 26 июля 2023 года объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями вырос на 7,2% к уровню предыдущего года и составил более 3 млн тонн.
Рыбаки Северного бассейна рыбаки выловили 292,1 тысячи тонн, в том числе 177 тысяч тонн трески, 49,2 тысячи тонн пикши (+3,4 тысячи тонн к уровню 2022 года), 23 тысяч тонн мойвы.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 287,5 тысячи тонн — почти на 1,7% выше уровня соответствующего периода 2022 года.
Видео: https://vk.com/video-198760157_456239726
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-
Последние комментарии
Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
-Скоро в эфире15:30«Всемирное наследие. Россия». Документальный фильм, серия 4 (12+)16:35«Почему Я». Познавательная программа, 17-18 серия (12+)17:30«Погружение в невесомость». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый второй россиянин убеждён, что престижной работу делает зарплата-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены снижаются, рубль стабилен в ожидании новых заметных стимулов к движению-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 июля-PRO Нефть и газ (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения-PRO Законы (18+)Финансовые организации будут обязаны отвечать на жалобы клиентов