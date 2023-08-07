Договор дороже денег: как оформить отношения с работодателем

Один работодатель предлагает заключить трудовой договор (ТД), другой — гражданско-правовой (ГПД). В чём заключаются отличия и какой вариант выбрать, объясняют эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

В чём разница?

ГПД. Ремонт квартиры, консультирование, рекламная кампания — в рамках гражданско-правового договора может выполняться любая разовая или проектная работа. Находится такой договор «под юрисдикцией» Гражданского кодекса. После подписания ГПД стороны превращаются в «заказчика» и «исполнителя». Причем они равны, как водители в пробке на центральной улице: участники ГПД не могут ограничивать права и ответственность друг друга без взаимного письменного согласия и предварительных договоренностей.

Такой договор могут заключать как физические, так и юридические лица (ИП или самозанятые) во всех комбинациях. В целом жестких требований к оформлению ГПД нет, но в нем обязательно должны быть прописаны: ожидаемый результат, сроки сдачи, ответственность сторон, размер вознаграждения и порядок его выплаты.

ТД. Трудовой договор заключается при трудоустройстве на постоянной основе, а на все связанные с ним вопросы отвечает Трудовой кодекс РФ.

«Один росчерк пера под текстом договора — и у вас появляется начальство, размер оплаты труда, функционал, а к правам добавляются обязательства, среди которых, например, необходимость придерживаться корпоративной культуры», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Трудовой договор может быть бессрочным (срок действия не ограничен временными рамками) и срочным, в котором указана дата его окончания (если, например, вас берут на место временно отсутствующего сотрудника). Причем одним из условий трудового договора может быть испытательный срок, что в ГПД отсутствует по определению.

Что по деньгам?

ГПД. Его принцип: утром стулья — вечером деньги. Вам платят определенную сумму только после того, как работа сдана и принята заказчиком. Подтверждением может служить «Акт приема-передачи» или «Акт об оказании услуг», где детализирован объем выполненных работ (если необходимость составления этих документов предусмотрена Гражданским кодексом или условиями договора). Заказчик обнаружил отступления от ГПД, которые ухудшили результат, или другие недостатки? Придется доработать. При дополнительной договоренности могут быть предусмотрены авансовые выплаты. И никакого дополнительного вознаграждения!

ТД. В рамках ТД вы регулярно выполняте возложенные на вас функции, задачи и запросы работодателя, за что и получаете зарплату. Выплаты должны производиться не реже двух раз в месяц. А если повезет, то ваш банковский счет будет дополнительно пополняться квартальными премиями или приятными бонусами по итогам года.

А отпуск дадут?

ГПД. Увы, про отпускные, а также пособия по беременности и родам при работе по ГПД можно забыть. Не будет оплачиваемого больничного, что в наше тревожное время имеет важное значение. У заказчика не будет болеть голова по поводу обеспечения вашей безопасности. Поэтому, если работа изначально травмоопасна, гарантии (например, оплату лечения в случае несчастного случая) следует прописать отдельным пунктом.

ТД. После заключения трудового договора работодатель становится вашим налоговым агентом — на его плечи ложится перечисление государству НДФЛ и обязательных страховых выплат. Как следствие, работнику гарантированы разные социальные «плюшки»: оплачиваемые отпуска по уходу за ребенком, больничные, компенсации при сокращении штата или возникновении производственных травм и так далее.

А в трудовой книжке что-то напишут?

ГПД. Отдел HR отдыхает — составят только договор, а вот кадровые документы оформлять не будут.

«Так что, если вы сотрудничаете по ГПД с модным глянцем или серьёзной государственной корпорацией, указать сей факт можно только в резюме — записей в Трудовой книжке об этом славном этапе вашей карьеры, к сожалению, не останется», - отмечает Мария Бузунова.

ТД. Приказ о приёме на работу, личная карточка, запись в трудовой книжке — строительство такого «бумажного дома» предусматривает любой трудовой договор.

Если не я, то кто же?

ГПД. После заключения гражданско-правового договора вы можете совершенно спокойно перепоручить выполнение работы кому угодно: хоть соседу, хоть топовому тик-токеру. Главное, договориться с ним на берегу: бюджет не должен превышать той суммы, которую заплатят вам как основному исполнителю. Иначе можно остаться в минусе. И, главное, если субподрядчик что-то сделает не так, то неустойку (а она может быть совсем не маленькой) будут взыскивать именно с вас как с несущего персональную ответственность за результат работы.

ТД. Персональная ответственность за результат работы также лежит исключительно на вас как на сотруднике данной организации. Но есть нюанс: в случае ошибки, повлекшей ущерб, работодатель может ограничиться дисциплинарным порицанием. Но вправе наказать и рублем. Обычно «штрафные санкции» не превышают среднемесячную зарплату. А вот привлечь к полной материальной ответственности работодатель может только в некоторых случаях, например, если ущерб причинен умышленно или совершен в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

А офис с кондиционером?

ГПД. Хорошая новость в том, что при заключении ГПД никто не заставит вас просиживать в офисе с 10.00 до 19.00 — данный договор не подразумевает предоставление рабочего места. Трудиться можно где угодно: дома, в парке, в кофейне.

«Но, если вы, к примеру, фотограф, иногда все же придется куда-то выезжать — допустим, когда требуется побывать на каком-либо мероприятии и сделать репортажные фото. Когда работать над заказом — тоже ваше дело, хоть в новогоднюю ночь под бой курантов. Главное, чтобы работа была качественной и сдана вовремя», - добавляет Мария Бузунова.

ТД. Работодатель обязан обеспечить вас если не местом под солнцем, то хотя бы под кондиционером (как договоритесь), причем с соблюдением всех санитарных норм. В случае необходимости он должен снабдить спецодеждой, защитными масками, орудиями труда.

А за что меня могут уволить?

ГПД. Гражданско-правовой договор автоматически «превращается в тыкву», как только истечет срок его действия и будут сданы-приняты все работы. Но произойти это может и до «часа икс», если стороны обоюдно решили прекратить сотрудничество. В этом случае составляется отдельный документ, который ставит точку в их взаимоотношениях. При одностороннем отказе от исполнения обязательств направляется соответствующее уведомление — его получение и означает расторжение договора (если нет оснований для судебных разборок).

ТД. Основания для расторжения трудового договора перечислены в ст. 71, 77–81, 83, 84 Трудового Кодекса РФ.

«Нужно понимать, что трудовое законодательство горой стоит за работника — уволить вас против вашего желания по закону и без последствий проблематично. Конечно, если работодатель очень захочет, он может попробовать подтянуть под свою цель любую формулировку. Но придется сильно постараться, например, фиксировать каждое ваше нарушение под вашу же роспись. К тому же, в случае нарушения прав вы можете обратиться не только в суд, но и в Государственную инспекцию труда, налоговую, прокуратуру», - рассказывает Мария Бузунова.

Важно! Обращай внимание на формулировки ГПД. Если условия гражданско-правового договора предполагают определенный график, необходимость присутствия в офисе, а в самом тексте фигурируют определения «работодатель-работник» и т.п., такие формулировки являются признаками трудового договора и выгодны работодателю, но не вам. Выхода два: отказаться от подписания такого договора или договориться о заключении полноценного трудового контракта со всеми вытекающими из него правами и социальными гарантиями.