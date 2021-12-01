Договорились продолжить совместную работу - состоялась рабочая встреча вице-спикера регионального парламента с руководством АО «АтомЭнергоСбыт»

Вчера состоялась рабочая встреча вице-спикера регионального парламента Евгения Никоры с руководством АО «АтомЭнергоСбыт». В ней приняли участие генеральный директор компании Петр Конюшенко и его заместитель – директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров. В центре внимания – удобство использования цифровых сервисов гарантирующего поставщика в Мурманской области, которые компания внедряет уже в течение нескольких лет, как для населения региона, так и для бизнеса.

Отмечено, что онлайн-каналы позволили в сложный пандемийный период достичь высоких показателей работы. Прозвучало, что развитие цифровых технологий дало возможность сформировать новые точки коммуникации, которые стали востребованы, получили большой отклик потребителей и повлияли на увеличение собираемости платежей.

Также участники встречи обсудили реализацию на территории Мурманской области федерального закона №522-ФЗ об интеллектуальном учёте энергоресурсов. В Мурманске и Полярных Зорях уже начата установка интеллектуальных систем учёта электроэнергии (ИСУЭ) при отсутствии измерительных приборов, выходе их из строя или в связи истечением срока эксплуатации. Реализация инвестиционной программы по установке интеллектуальных систем включает в себя монтаж устройств в домах, где отсутствуют приборы учёта или необходима их точечная замена. В приоритете – дома с высоким уровнем расхода электроэнергии, который серьёзно повышает оплату общедомовых нужд.

– Внедрение интеллектуальных систем учёта электроэнергии необходимо для удобства жителей региона, – отметил Евгений Никора. – Важно, чтобы платежи за электроэнергию были максимально прозрачны, понятны, удобны, а качество услуг энергосбытовой компании было на высоте. По сути, это выход на новый уровень технологий, развития электроэнергетической отрасли и учета энергоресурсов.

Участники встречи особо подчеркнули необходимость использования Центра обслуживания клиентов, который был недавно открыт в головном офисе «АтомЭнергоСбыта», для реализации технического присоединения инвесторов при реализации инвест-проектов на территории региона по принципу «одного окна».

Не остались без внимания вопросы неплатежей за отпущенную электроэнергию со стороны ряда потребителей, в частности, электрокотельных и управляющих организаций. Подчеркивалась важность учёта объёма субсидий электрокотельным из областного бюджета в 2022 году для обеспечения сбалансированности работы энергосбытовой компании.

Евгений Никора поблагодарил «АтомЭнергоСбыт» за активное участие коллектива в волонтёрском движении и за участие в акции «Мы вместе». Большую признательность парламентарий выразил руководству компании за финансовую поддержку восстановления мемориальных комплексов на территории региона и финансовое участие в деятельности федерации санного спорта.

Стороны договорились продолжить работу по развитию волонтёрского движения в будущем году, а также оказать поддержку успешно выступающим натурбанистам.