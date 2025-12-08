Договориться по графику отпусков проще всего с молодёжью

С конфликтами в трудовых коллективах из-за графика отпусков сталкивался каждый третий россиянин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

График отпусков относится к обязательным документам, и многие работодатели уже составили его на 2026 год. С конфликтами в коллективе во время согласования отпускных периодов сталкивается практически каждый третий работник: 28% разрешают их самостоятельно, а ещё 3% требуется вмешательство руководства или кадровиков.

2 из 3 россиян удается договориться об очередности ухода в отпуск без споров с коллегами.

Женщины несколько чаще мужчин сообщают о возникающих конфликтах (34% против 27% соответственно).

Больше всего споров возникает в коллективах 35—45-летних (об этом рассказали 36% респондентов такого возраста). Наименее конфликтной оказалась молодёжь до 35 лет.

Время проведения опроса: 24 ноября — 2 декабря 2025 года.