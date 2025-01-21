«Доходное место» - в «Кировке»!

Драматический театр «Комедиограф» приглашает мурманчан и гостей города во Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова на спектакль «Доходное место» 9 февраля в 17.00. (12+)

Как сообщает vk.com/odkkirova, спектакль поставлен по одноименной пьесе великого русского драматурга А.Н. Островского, написанной более 150 лет назад, но не потерявшей своей актуальности и в наши дни. Устарели лишь какие-то элементы быта, одежды, обороты речи и имена.

Любовь, честь, достоинство, труд, знания, выбор своего пути – эти понятия близки современному человеку, как и героям пьесы А.Н. Островского.

Во время спектакля зрители смогут окунуться в атмосферу XIX века и посмотреть, чем живут герои произведения, какие проблемы решают и, что немаловажно, как решают, что является ценным в жизни каждого персонажа.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457294554%2Ff618edb52c681f9e29