Доходы бюджета флотской столицы выросли за счёт безвозмездных поступлений

22 февраля председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл очередное заседание представительного органа власти флотской столицы. В заседании Совета депутатов принял участие глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

Во время заседания депутаты внесли изменения в бюджет ЗАТО г. Североморск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В результате изменений, согласованных с членами Программно-целевого совета, объём доходов вырос на 91483,8 тысячи рублей и составил 3927938,8 тысячи рублей.

Изменился на 104648,3 тысячи рублей и объём расходов, который составил 3941103,3 тысячи рублей. Дефицит бюджета составил 13164,5 тысячи рублей.

Доходы выросли за счёт безвозмездных поступлений в размере 57246,9 тысячи рублей и межбюджетных трансфертов из областного бюджета в размере 34236,9 тысячи рублей. Эти средства пойдут на формирование комфортной городской среды, благоустройство дворовых и общественных территорий, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в начальных классах.

Будут увеличены расходы на реализацию программы по развитию физкультуры и спорта, на социальную поддержку отдельных категорий граждан, на более эффективное использование муниципального имущества.

Возрастут расходы на капитальный ремонт автодорог общего пользования на 10,8 миллиона рублей. Расходы на систему образования вырастут на 16,1миллиона рублей. Эти средства будут использованы на ремонт кровли детского сада №51, на приобретение необходимого оборудования для детского сада №15. Почти 6 миллионов рублей дополнительно будут направлено на ремонт детской музыкальной школы и детской школы искусств, на ремонт памятника авиаторам-североморцам Ил-4.

Увеличены расходы на формирование современной городской среды на 33,4 миллиона рублей.

Депутаты внесли изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 25.12.2018 № 455 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск» и в Положение о денежном содержании муниципальных служащих ЗАТО г. Североморск. Принято решение «О применении индекса потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области для расчета арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда ЗАТО г. Североморск». Этот уровень установлен 01.01.2022 Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области в размере 107,17% для индексации размера арендной платы по действующим договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда ЗАТО г. Североморск.

В соответствии с действующим законодательством, объект аренды, выставляемый на торги, подлежит оценке независимым оценщиком. По результатам торгов заключается договор аренды по цене не ниже первичной цены объекта. При заключении договора аренды цена такого договора может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном договором. Основанием увеличения размера арендной платы могут быть лишь объективные обстоятельства. К одним из таких относится варьирование индекса инфляции. Размер арендной платы, установленный договором аренды, подлежит ежегодной индексации.

Депутаты согласовали возмездное отчуждение находящегося в муниципальной собственности ЗАТО г. Североморск недвижимого имущества. Речь шла о договоре мены находящегося в собственности Кобченко Зои Тимофеевны жилого помещения, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Североморск, пгт. Сафоново, ул. Преображенского, 2, кв. 28, на жилое помещение муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Североморск, расположенное по адресу: Мурманская область, г.Североморск, пгт. Сафоново, ул. Школьная, 39, кв. 1.

Депутаты избрали заместителем председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва, осуществляющего свои полномочия на непостоянной (неоплачиваемой) основе депутата, избранного по третьему двухмандатному избирательному округу Мороз Юрия Николаевича.

Принято новое Положение о Почётной грамоте и Благодарственном письме Совета депутатов ЗАТО г. Североморск и решение о награждении Благодарственными письмами Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.

По завершению заседания Совета депутатов ЗАТО г. Североморск женщины – депутаты поздравили своих коллег мужчин с Днём защитников Отечества.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11997-sostoyalos-zasedanie-soveta-deputatov-63/#news-gal-23