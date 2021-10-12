На оперативном совещании в правительстве Мурманской области исполняющий обязанности министра финансов региона Михаил Селезнев представил отчёт об исполнении регионального бюджета за девять месяцев текущего года.

Доходы бюджета Мурманской области за 9 месяцев исполнены на 81% от утвержденного объёма.

«По состоянию на 1 октября 2021 года исполнение областного бюджета характеризуется следующими данными – доходы областного бюджета исполнены в размере 74,3 млрд рублей, или на 81,1% от утвержденного на 2021 год объёма; расходы областного бюджета исполнены в размере 67,6 млрд рублей, или на 65% от утверждённого на 2021 год объёма; профицит составил 6,7 млрд рублей», – сообщил Михаил Селезнев.

По словам руководителя финоргана, рост доходной части бюджета в основном связан с увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций на 46% по причине увеличения платежей от крупных предприятий Мурманской области.

Кроме того, Михаил Селезнев отметил рост поступлений по налогу на доходы физических лиц на 16%. В основном это связано с увеличением оплаты труда работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства, обрабатывающих производств, транспорта и образования.

Исполнение по расходам на уровне 65%, по словам руководителя регионального Министерства финансов, характерно для истекшего периода года и связано с особенностью оплаты работ по строительным контрактам в четвертом квартале. При этом социально значимые расходы бюджета, включающие зарплаты и соцвыплаты, исполнены на 74% – это порядка 27 млрд рублей, бюджетам муниципальных образований передан 61% межбюджетных трансфертов – с учетом заявленной потребности, или более 21 млрд рублей.

Как сообщает региональное Министерство финансов, государственный долг Мурманской области по состоянию на 1 октября текущего года составил 13,2 млрд рублей. Коммерческие кредиты в структуре государственного долга региона отсутствуют. По сравнению с долгом на 1 октября 2020 года произошло снижение на 1,1 млрд рублей.