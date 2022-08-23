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Мурманская область. Арктика (16+)23.08.22 16:30

Доходы и расходы бюджета ЗАТО г.Североморск увеличились

23 августа исполняющая обязанности председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева провела заседание представительного органа власти флотской столицы. В работе Совета депутатов принял участие глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

Перед началом заседания председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев вручил Благодарность губернатора Мурманской области главе ЗАТО г. Североморск Олегу Прасову за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в социально-экономическое развитие города Североморска и в связи с 50-летием со дня рождения.

Во время работы депутаты внесли изменения в бюджет ЗАТО г. Североморск. Изменения затронули основные параметры бюджета на 2022 год. Доходы и расходы бюджета увеличены на 87400,4 тысячи рублей. Муниципальный бюджет увеличился благодаря безвозмездным поступлениям из резервного фонда правительства Мурманской области. Из них 79976,0 тысячи рублей в виде субсидий на подготовку к отопительному периоду в части капитального ремонта тепловой сети и водогрейного котла. Остальные средства будут направлены на создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трёх лет в образовательных организациях.

Произведены перераспределения средств в пределах финансирования муниципальных программ.

Решением Совета депутатов изменена Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г. Североморск. В Городском парке в районе Малой сцены появится автоприцеп типа «Тонар» для организации быстрого питания.

Внесены изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества. В настоящее время Прогнозный план включает 10 объектов недвижимого и 1 объект движимого имущества. В план дополнительно включено нежилое помещение площадью 280,8 кв. метров, расположенное по адресу г. Североморск, ул. Пионерская, 29, в котором ранее располагалось ООО «Виктория-Прим». Муниципалитетом трижды проводились торги на право заключения договора аренды, но заявок не поступило. Чтобы уйти от расходов по содержанию данного имущества, объект включён в План приватизации и будет продаваться с торгов.

Депутаты утвердили согласованный перечень имущества для передачи в собственность городу Мурманску жилых помещений в посёлке Росляково: ул. Советская, 1, кв. 19 и ул. Школьная, 2, кв. 3, так как эти квартиры располагаются на территории, отчуждаемой в собственность Мурманска.

Решением Совета депутатов согласована передача в безвозмездное пользование сроком на год Местной Североморской общественной организации помощи животным «Право на жизнь» котельной и склада топлива площадью 196,1 кв. метров, здания бытовых помещений площадью 579,0 кв. метров по адресу: г. Североморск, Маячная сопка - для размещения приюта безнадзорных животных. Изначально проектом решения предлагалось передать помещения на три года, но после заслушивания руководителя данного приюта Ирины Гаркавцевой, в ходе которого ей было задано немало вопросов, на часть из которых аргументированных ответов получено не было, депутаты решили сократить срок безвозмездного пользования помещениями с трёх лет до одного года. Предыдущими решениями Совета депутатов приюту также выделялись помещения в безвозмездное пользование сроком на один год. 

Депутатами внесены изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории ЗАТО г. Североморск, в Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий ЗАТО г. Североморск и в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, осуществляемом на территории ЗАТО г. Североморск.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12712-sostoyalos-zasedanie-soveta-deputatov-66/#news-gal-1

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