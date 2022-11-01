Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Как сообщается на сайте кабмина, оценка нуждаемости требуется при назначении пособия беременным женщинам, ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, выплат в связи с рождением первого или второго ребёнка, социального контракта. Постановление сохранит соцподдержку нуждающимся семьям на прежнем уровне, отметили в правительстве РФ.



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