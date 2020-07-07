Доходы областного бюджета исполнены на 44,4% от утверждённого на 2020 год объёма

Как сообщает региональное Министерство финансов, на 1 июля текущего года доходы областного бюджета исполнены в размере 33 млрд 607,1 млн рублей, или на 44,4% от утверждённого на 2020 год объёма.

Расходы областного бюджета исполнены в размере 36 млрд 745,2 млн рублей, или на 41,5% от утвержденного на 2020 год объёма.

Дефицит составил 3 млрд 138,1 млн рублей.