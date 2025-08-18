Доходы самозанятых в России за последний год увеличились и заметно превышают зарплаты штатных сотрудников

По данным компании hh.ru, медианная зарплата, предлагаемая в вакансиях для самозанятых, достигла 90 тысяч рублей, что на 12,5 тысячи выше, чем годом ранее. При этом медианная зарплата для штатных работников достигла 79,6 тысячи рублей - на 4,6 тысячи рублей выше прошлогоднего показателя.

В свою очередь платформа для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль» подсчитала, что в 2025 году средний доход за одну сделку у самозанятых вырос на 8% и составил 14907 рублей (в прошлом году - 13787 рублей).

Как пишет «Российская газета», самой высокооплачиваемой сферой у самозанятых, по данным платформы, стала застройка выставок и рекламных конструкций, средний чек в ней достиг 100538 рублей за проект. На втором месте консалтинговые услуги для бизнеса со средним чеком 87100 рублей, на третьем - услуги агента недвижимости, средний чек 72935 рублей.

Меньше всего самозанятым платят за выгул и уход за домашними животными (8500 рублей), услуги дезинсекции и дератизации (7333) и проведение тренировок по танцам (5610 рублей).

Несмотря на рост дохода у самозанятых, эксперты не спешат однозначно утверждать, что такая форма занятости выгоднее, чем работа в штате. Они указывают на ряд финансовых и других ограничений, которые предполагает статус самозанятого. В их числе, например, лимит годового дохода в 2,4 млн рублей, при превышении которого предприниматель переходит в разряд ИП. Если же банк заподозрит самозанятого в уходе от налогов, например, зафиксирует частые переводы физлицам без пояснений, то ему могут заблокировать счета, отметили в hh.ru.

По данным hh.ru, в последние годы российские работодатели все более охотно рассматривают самозанятых в качестве наёмных работников, так как сотрудничество с ними предполагает ряд выгод. Так, для двух третей компаний важен низкий процент налогового режима, а более 50% отмечают простоту и скорость документооборота и оформления таких работников. Ещё треть компаний среди плюсов работы с самозанятыми назвали оптимизацию расходов и возможность легкого найма сразу нескольких работников.

«Чаще всего компании привлекают самозанятых из сферы IТ. На них приходится 22% вакансий от всего объёма. На втором месте маркетинг и PR - 20% вакансий. Далее идут курьерская доставка (18%) и ритейл (10%). Также работодатели достаточно часто размещают вакансии для самозанятых переводчиков, риэлторов, логистов, администраторов, стилистов, автослесарей», - рассказали в hh.ru.