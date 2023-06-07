Докер из АО «ММТП» стал главным героем всероссийского проекта «За работу»

«Мне все здесь нравится: большой и дружный коллектив, профессиональный подход к трудовым обязанностям, высокая и стабильная заработная плата, возможность заниматься спортом и обучаться», - рассказывает Яков Красовский. Проект «За работу» реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Всероссийский проект «За работу» объединил десятки тысяч сотрудников разных предприятий со всей страны. В его рамках работники крупных и ведущих предприятий регионов рассказывают о работе на производстве.

Героем очередного выпуска стал докер-механизатор Мурманского морского торгового порта Яков Красовский. Здесь он трудится на протяжении шести лет. За это время портовик успел освоить несколько рабочих специальностей, а сейчас благодаря родному предприятию получает высшее образование. Докер – достойная мужская работа, — уверен Яков.

«Мне все здесь нравится: большой и дружный коллектив, профессиональный подход к трудовым обязанностям, высокая и стабильная заработная плата, возможность заниматься спортом и обучаться», - рассказывает Яков Красовский.

Проект «За работу» реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239248