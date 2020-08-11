Докеры торгового порта провели загрузку девятого с начала года судна класса Кейпсайз

Специалисты Мурманского морского торгового порта обеспечили успешный заход и оперативную обработку сухогруза «SATORI». Это девятый с начала 2020 года балкер, относящегося к классу Кейпсайз (Capesize), зашедший в ММТП.

«В прошлом году у нас было всего два судозахода Кейпсайзов в Мурманский морской торговый порт. Такой значительный рост – это серьезный успех мурманских портовиков. Он тем более важен и символичен, поскольку достигнут в год 105-летия предприятия», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Суда класса Capesize (от англ. «cape» – мыс, «size» – размер) являются одними из самых больших в современном торговом флоте. Своё название они получили из-за своих больших размеров, которые не позволяют проходить через Панамский или Суэцкий каналы и вынуждают огибать мыс Горн в Южной Америке и мыс Доброй Надежды на юге Африки. Длина «SATORI» составляет 289 метров , а ширина – 45 метров .

Как уточнил главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов, за более чем вековую историю ММТП, мурманские портовики обработали 110 судов дедвейтом более 100 тонн (суда класса Кейпсайз и Бэйбикейпсайз). Первый из них «PAPA» пришёл в ММТП ровно 20 лет назад - 11 августа 2000 года.

Мурманский морской торговый порт – один из немногих российских портов, который может принимать и обрабатывать суда таких размеров. Решающим фактором при заходах в ММТП морских гигантов, подобных «SATORI», становятся как большие рабочие глубины в Кольском заливе, так и возможности инфраструктуры, а также высокий уровень взаимодействия и квалификации всех служб порта и партнеров: ОАО «РЖД», лоцманской службы, специалистов предприятия. Ювелирно точная постановка морского гиганта у причала № 14 ММТП стала возможна благодаря грамотному взаимодействию портовиков – диспетчеров и стивидоров - с лоцманской службой Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт».

В настоящий момент балкер вышел из Мурманского морского торгового порта и следует в порт Хадера (Израиль).