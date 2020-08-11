Докеры торгового порта провели загрузку девятого с начала года судна класса Кейпсайз
Специалисты Мурманского морского торгового порта обеспечили успешный заход и оперативную обработку сухогруза «SATORI». Это девятый с начала 2020 года балкер, относящегося к классу Кейпсайз (Capesize), зашедший в ММТП.
«В прошлом году у нас было всего два судозахода Кейпсайзов в Мурманский морской торговый порт. Такой значительный рост – это серьезный успех мурманских портовиков. Он тем более важен и символичен, поскольку достигнут в год 105-летия предприятия», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.
Суда класса Capesize (от англ. «cape» – мыс, «size» – размер) являются одними из самых больших в современном торговом флоте. Своё название они получили из-за своих больших размеров, которые не позволяют проходить через Панамский или Суэцкий каналы и вынуждают огибать мыс Горн в Южной Америке и мыс Доброй Надежды на юге Африки. Длина «SATORI» составляет
Как уточнил главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов, за более чем вековую историю ММТП, мурманские портовики обработали 110 судов дедвейтом более 100 тонн (суда класса Кейпсайз и Бэйбикейпсайз). Первый из них «PAPA» пришёл в ММТП ровно 20 лет назад - 11 августа 2000 года.
Мурманский морской торговый порт – один из немногих российских портов, который может принимать и обрабатывать суда таких размеров. Решающим фактором при заходах в ММТП морских гигантов, подобных «SATORI», становятся как большие рабочие глубины в Кольском заливе, так и возможности инфраструктуры, а также высокий уровень взаимодействия и квалификации всех служб порта и партнеров: ОАО «РЖД», лоцманской службы, специалистов предприятия. Ювелирно точная постановка морского гиганта у причала № 14 ММТП стала возможна благодаря грамотному взаимодействию портовиков – диспетчеров и стивидоров - с лоцманской службой Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт».
В настоящий момент балкер вышел из Мурманского морского торгового порта и следует в порт Хадера (Израиль).