Доклад «БРИКС+ и Арктика: взаимный интерес на благо северян» прозвучал в Москве на Международном муниципальном форуме стран БРИКС

Деловая программа мероприятия включает 14 ключевых блоков, которые отражают важные аспекты всех сфер жизни современного общества. В блоке, посвящённом межпарламентскому сотрудничеству столиц и городов БРИКС, в режиме видеоконференцсвязи принял участие заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора.

В панельной дискуссии парламентарий выступил с докладом на тему: «БРИКС+ и Арктика: взаимный интерес на благо северян», в котором обозначил перспективные области сотрудничества. Он напомнил о том, что Мурманская область – один из наиболее промышленно развитых и привлекательных для инвесторов регионов России, удобная отправная точка для освоения Арктики вдоль всего Арктического побережья РФ, также регион обладает солидным опытом международного взаимодействия и реализации совместных проектов. Заострил внимание вице-спикер и на Мурманской областной Думе, которая уделяет пристальное внимание вопросам развития области, как ключевого региона Арктической зоны России, что находит отражение в формировании региональной нормативной правовой базы, необходимой для успешной реализации проектов и создания благоприятных условий для их участников. Завершил выступление депутат вопросом экологии, которому в последнее время уделяется большое внимание.

В форуме, проводимом два дня, принимает участие пять тысяч человек, из которых 2 тысячи – иностранные делегаты из более ста стран мира. Среди аудитории важного делового события российские и зарубежные государственные деятели, главы субъектов и региональных парламентов, мэры и руководители городских дум крупных городов, представители деловых и научных кругов, бизнес-сообщества, инвестиционных фондов и банковских структур, профильные эксперты, лидеры мнений различных сообществ.

Многопрофильная деловая программа включает порядка 70 мероприятий.

Международный форум проводится в рамках председательства России в объединении БРИКС в 2024 году, которое проходит под девизом – «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30634/