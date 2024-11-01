Доклад «Новые IT-проекты ММТП» вызвал интерес среди участников конференции

Вчера на базе ПАО «Ростелеком» при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области состоялась научно-техническая конференция «Арктика – территория цифровизации».

Вячеслав Дайнеко, начальник службы информационных технологий, связи и автоматизации АО «Мурманский морской торговый порт», представил доклад «Новые IT-проекты ММТП». Он рассказал о специализации Мурманского морского торгового порта, производственных мощностях, а также о внедрении цифровых решений, таких как автоматизация производственного бумажного документооборота и создание имитационной цифровой модели.

«Проведя оптимизацию текущих процессов мы увидели основные точки, где происходит наибольшая потеря времени. Нам удалось добиться значительного снижения временных затрат на прохождение инструктажей, передачу и смену техники, прохождение медицинского осмотра, проверки корректности документов», - прокомментировал Вячеслав Дайнеко.

Выступление Вячеслава Дайнеко вызвало оживленный интерес среди слушателей и участников конференции, было задано большое количество вопросов, на которые были даны подробные ответы.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257616%2Fwall-149919532_4308