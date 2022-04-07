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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.22 16:15

Доклад премьер-министра Михаила Мишустина имел ярко выраженную социальную направленность - Татьяна Кусайко

Сегодня в Государственной Думе состоялся ежегодный отчёт правительства Российской Федерации. Депутат Государственной Думы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко прокомментировала доклад премьер-министра Михаила Мишустина:

- В своём выступлении Михаил Мишустин подробно осветил вопросы волнующие, без преувеличения, каждого жителя нашей страны. Он озвучил меры, которые принимает кабинет министров для выравнивания экономической ситуации, осложнившейся в связи с периодом пандемии коронавируса и беспрецедентным санкционным давлением Запада.

В условиях пандемии кризис затронул каждую семью. Слаженная система работы кабмина, Государственной Думы и сенаторов позволила резко увеличить эффективность противокризисных мероприятий – одновременно с борьбой с коронавирусом была сформирована база для дальнейшего повышения качества медицинской помощи.

Говоря о развитии системы здравоохранения, премьер-министр призвал глав регионов страны восстанавливать объёмы оказания плановой медицинской помощи, которая была ограничена в связи с пандемией коронавируса.

Хочу подчеркнуть, что в Мурманской области в 2021 году проведена огромная работа по совершенствованию системы здравоохранения. На 97% обеспечен уровень доступности первичной медико-санитарной помощи в населённых пунктах с населением до 2000 человек. Реализуется масштабная региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой идет работа по ремонту и обновление учреждений здравоохранения, оснащению медучреждений современным оборудованием, решению кадрового вопроса. Программа рассчитана на пять лет и затронет все муниципалитеты региона. Продолжается активная работа по повышению доступности медицинской помощи. Так в 2022 году в формате «поездов здоровья» на треть будет увеличено количество выездов узкопрофильных врачей в отдаленные районы Мурманской области.

В своем докладе Михаил Мишустин отметил, что вопросу социальной поддержки семей с детьми в России уделяется особое внимание. Он напомнил о ряде мер, принятых правительством в этой сфере. В условиях сегодняшней непростой ситуации перечень видов соцподдержки этой категории граждан расширяется и на региональном уровне. Так, по решению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области с 1 мая будет не только увеличен размер выплаты женщинам, принявшим решение о рождении первенца (до 14715 рублей), но и до 30 лет увеличен возраст получательниц так называемой «зарплаты мамы». Эта мера поддержки будет распространяться и на приехавших в регион мам с детьми до 1,5 лет.

Глава кабмина также напомнил, что до 15 апреля продлена действующая с 2021 года программа «Туристический кэшбек». Она также распространяется и на детский отдых. Подчеркну - данный вид поддержки особенно важен для детей, проживающих в суровых климатических условиях Крайнего Севера. Также хочу отметить, что с этого года Мурманская область участвует в реализации мероприятий федеральной программы «Дети Арктики». Это позволит получить бесплатные путевки почти 1,5 тысячам детей региона.

В целом отмечу - сегодняшний доклад премьер-министра Михаила Мишустина имел ярко выраженную социальную направленность. Главный тезис, объединяющий все озвученные направления совместной деятельности правительства Российской Федерации и Государственной Думы - оперативная законодательная реакция на поступающие вызовы является гарантом стабилизации российской экономики и обеспечения широкомасштабной социальной поддержки граждан в непростых современных условиях.

 

 

 

Фото предоставлено пресс-секретарём Татьяны Кусайко.

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