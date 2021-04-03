Документ о причинах отказа в трудоустройстве соискателям не нужен

Официальный ответ с причинами отказа в трудоустройстве, как и 5 лет назад, мало востребован у соискателей. С подобными требованиями за прошедший год сталкивался лишь каждый двадцатый работодатель. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из 146 населенных пунктов России.

Лишь 5% представителей работодателей в течение последнего года получали требования письменно сообщить причину отказа от не прошедших конкурсный отбор кандидатов. Судя по комментариям респондентов, чаще всего с такими запросами обращаются претенденты на позиции в HR, подкованные в трудовом законодательстве. Крупный бизнес сталкивался с подобными требованиями чаще малого: 13% среди компаний с численностью персонала от 1000 человек и 4% среди компаний, где занято менее 100 сотрудников.

К работодателям из сферы IT и телекоммуникаций с требованиями письменно обосновать причины отказа кандидаты обращались чаще (11%). Реже всего подобные запросы получали компании финансовой отрасли (2%).

Федеральный закон, обязывающий работодателей письменно сообщать кандидату о причине отказа в приёме на работу не позднее 7 дней со дня предъявления такого требования, был принят в июне 2015 года, но данная мера, призванная снизить дискриминацию на рынке труда, оказалась мало востребована. За истекший год с подобными требованиями сталкивались лишь 5% рекрутеров, как и в 2016-м, через год после принятия закона.